"Союз СТ-А" вывел на орбиту французский военный спутник CSO-1

Российский носитель "Союз СТ- А" и его разгонный блок "Фрегат" успешно вывели в среду на орбиту Земли французский военный спутник CSO-1. Об этом сообщил Центр управления полетом (ЦУП) Гвианского космического центра.

#Arianespace supports France and European defense with the CSO-1 satellite’s successful launch for CNES and DGA. Read the #VS20 press release: https://t.co/9RQGsGw5Jr pic.twitter.com/QyCg1vvMwn