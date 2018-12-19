Технологии
"Союз СТ-А" вывел на орбиту французский военный спутник CSO-1
Российский носитель "Союз СТ- А" и его разгонный блок "Фрегат" успешно вывели в среду на орбиту Земли французский военный спутник CSO-1. Об этом сообщил Центр управления полетом (ЦУП) Гвианского космического центра.
#Arianespace supports France and European defense with the CSO-1 satellite’s successful launch for CNES and DGA. Read the #VS20 press release: https://t.co/9RQGsGw5Jr pic.twitter.com/QyCg1vvMwn— Arianespace (@Arianespace) 19 декабря 2018 г.
Спутник успешно отделился от разгонного блока "Фрегат". Напомним, старт ракеты-носителя был отложен из-за непогоды во Французской Гвиане на сутки.
Французский военный разведывательный спутник CSO-1 (Composante Spatiale Optique – "Группа космических аппаратов оптического мониторинга") размещен на солнечно-синхронной орбите 800-километровой высоты. Это первый аппарат, запускаемый по новой обширной программе MUSIS (МЮЗИС) по замене Францией ее группы военных спутников оптической и электронной разведки и наблюдения.
Вывод на орбиту второго спутника из данной серии будет осуществлен также российским "Союзом" в 2020 году.