"Союз СТ-А" вывел на орбиту французский военный спутник CSO-1

Российский носитель "Союз СТ- А" и его разгонный блок "Фрегат" успешно вывели в среду на орбиту Земли французский военный спутник CSO-1. Об этом сообщил Центр управления полетом (ЦУП) Гвианского космического центра.

Спутник успешно отделился от разгонного блока "Фрегат". Напомним, старт ракеты-носителя был отложен из-за непогоды во Французской Гвиане на сутки.

Французский военный разведывательный спутник CSO-1 (Composante Spatiale Optique – "Группа космических аппаратов оптического мониторинга") размещен на солнечно-синхронной орбите 800-километровой высоты. Это первый аппарат, запускаемый по новой обширной программе MUSIS (МЮЗИС) по замене Францией ее группы военных спутников оптической и электронной разведки и наблюдения.

Вывод на орбиту второго спутника из данной серии будет осуществлен также российским "Союзом" в 2020 году.