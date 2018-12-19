Российский МИД поставил Пашиняна в тупик

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян не понимает, о каком давлении на Ереван со стороны США заявляет российская сторона. С таким заявлением он выступил в среду, 19 декабря, передает «Интерфакс».

Ранее заместитель главы МИД России Григорий Карасин, комментируя октябрьский визит в Армению советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, заявил РИА Новости, что Москва рассчитывает на то, что власти Армении найдут «мужество противостоять шантажу и давлению со стороны США».

«Честно говоря, у меня возник вопрос, о каком давлении и шантаже идет речь. Я попытаюсь узнать у российских коллег, на чем основана эта информация. Армения ведет самостоятельную политику и продолжит ее вести», — указал Пашинян.

Продолжая тему отношений Армении и России, и.о. премьера указал, что нельзя политизировать уголовное дело в отношении военнослужащего 102-й российской военной базы в Гюмри, арестованного по подозрению в убийстве местной жительницы. «Идет расследование, которым занимаются наши следственные органы», — цитирует Пашиняна ТАСС.