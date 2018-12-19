В Смольном рассказали, как будет дорожать тепло и горячая вода в 2019 году

Комитет по тарифам определил тарифы на теплоэнергию на 2019 год. Гигакалория вырастет в цене почти на 100 рублей.

Распоряжение ведомства опубликовано на сайте Смольного 19 декабря. Согласно документу, с 1 января 2019 года тариф на теплоэнергию составит 1 775 рублей 45 копеек за гигакалорию. Сейчас действует тариф 1 745 рублей 86 копеек. За кубометр горячей воды жители сейчас платят 104,75 рубля, с нового года будут платить 106,53 рубля.

Следующее повышение произойдет с 1 июля и будет заметнее. Теплоэнергия подорожает до 1843, 90 рублей, горячая вода — до 110,09 рублей.

Ранее стало известно, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги будут расти в 2019 году в 2 этапа. С января – на 1,7% в связи с увеличением НДС. Летний рост будет ограничен 4,3%, хотя федеральное правительство установило предельную планку для Петербурга на уровне 4,5%.