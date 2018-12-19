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Происшествия
19.12.2018 20:28
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«Моника почти в дрова». Въехавшая в будку «Газпром Арены» девушка была пьянее в 3,5 раза положенного

Десятидневный арест за нетрезвый таран будки «Газпром Арены» получила 19-летняя жительница Петербурга Моника Никулкина. Она любит рассказывать в соцсетях о роскошной жизни на деньги родителей.

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга, мировой судья 156-го участка Петроградского района признала Никулкину виновной в том, что ночью 19 декабря она управляла автомобилем «Хендай Солярис» в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительских прав.

«В судебное заседание Никулкину доставил сотрудник полиции. Вину она признала в полном объеме, раскаялась», – добавили в пресс-службе судов.

Полицейские предоставили судье акт освидетельствования Никулкиной на алкогольное опьянение. Оно проведено при понятых в шесть утра – через 2,5 часа после аварии. Говорят, за Моникой пришлось побегать. Алкотектор показал содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе 0,551 мг/л, что соответствует 1,2 промилле в крови. Из внешних признаков отмечены запах изо рта и «поведение, не соответствующее обстановке».

«Она была в дрова. Ну почти, – уточнили собеседники «Фонтанки», видевшие девушку ранним утром. – Математически она была пьянее положенного в 3,5 раза».

В примечании к статье 12.8 КоАП говорится, что административная ответственность наступает, если будет установлено наличие абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, и именно 0,16 миллиграма на один литр выдыхаемого воздуха, или наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови.

Протокол на Никулкину составили по статье 12.8 часть 3 КоАП. Санкция предусматривает арест до пятнадцати суток, но судья Алина Стромова учла признание вины как смягчающее обстоятельство и отправила нарушительницу в спецприемник на Захарьевской улице на десять суток.

Каким образом Моника Никулкина оказалась за рулем каршерингового автомобиля бюджетной серии, ей, видимо, придется объяснять шести тысячам подписчиков в Instagram. С ними девушка обычно делится роскошными заграничными поездками, прежде всего в Дубай, почти беспрерывным отдыхом, не менее активным шопингом, пристрастием к шампанскому Dom Pérignon и прочими атрибутами денежного ничегонеделания. В коротких видеозарисовках можно найти езду на скорости 140 километров в час по Петербургу с пересечением двойной сплошной линии и иные передвижения на люксовых автомобилях. Моника не скрывает, что ее образ жизни обеспечен папой, который зарабатывает столько, «сколько надо», и мамой «бизнес-леди», которая будто бы почти все время проводит в семейном доме в Италии.

По данным СПАРК, предпринимательская жилка не чужда и самой девушке. В октябре 2018 года Моника Зуэровна Никулкина зарегистрировала и возглавила компанию «Грифон» с видом деятельности «Производство прочей одежды и аксессуаров одежды».

Никулкина значится в списке абитуриентов, зачисленных в августе 2017 года на бюджетное отделение Авиационно-транспортного колледжа Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации по специальности «Сервис на транспорте (воздушный транспорт)». Следы пребывания Моники в учебном заведении соцсеть не хранит.

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