«Как там в Интернете? - Без рэпа никуда». Что петербургские прокуроры узнали про молодежь

В Петербурге прокуроры и общественники собрались поговорить про детей. Рэп решили не запрещать, но в Интернете разберутся.

Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"

Петербургская прокуратура провела форум «Дети – наше будущее» в стенах городского Дворца творчества юных. Как и полагалось, цветы жизни только украшали – пели и танцевали, а говорили чиновники и близкие к ним. Поколению Z диагностировали одиночество, влияние рэпа и Интернета.

Аничков дворец буквально вечером 19 декабря стал пристанищем самой разнообразной публики: прокуроров в синей форме, учителей, детей с портфелями и чиновников. После прихода врио губернатора Петербурга Александра Беглова в зале «Карнавал» потух свет, и на сцену выбежали девочки в синих юбочках. Под песню про детство они налепили на большой глобус бумажные отпечатки рук.

Следом за приветственными словами прокурора Ольги Качановой и замдиректора Аничкова дворца Александра Фирсанова включили кино. С экрана на прокуроров смотрели школьники и отвечали на вопрос, кем они себя видят через 20 лет. Белобрысый парень станет полицейским, заведет семью и двоих детей, девушка с карими глазами еще не решила, где будет жить, в какой стране, ее подруга определилась – хочет стать редактором, ведь это несложно и время на детей и семью останется.

Беглов, которого усадили в первый ряд, улыбался в усы. После окончания фильма он вышел на сцену, сказал "спасибо", а потом перешел к расспросам аудитории. «Знаете, кто самый главный защитник подростков, студентов и школьников?» – обратился он в зал, где сидели воспитанники Дворца творчества юных. Повисла пауза. «Кто-нибудь ответит?.. Конечно, прокуроры», – заулыбался Беглов и добавил, что это неспроста, ведь прокуроры выполняют сложную работу, защищая несовершеннолетних, в том числе, от нежелательных контактов и «зловредного» Интернета. «Если вам будет трудно, тяжело, вы всегда можете позвонить в прокуратуру», – оптимистично заключил он.

Порассуждав еще немного про профессиональную ориентацию, Деда Мороза на вертолете и то, куда поступать после школы, врио губернатора, вдохнув, проговорил заготовленную цитату. Высказываниями великих он щеголяет почти на каждом мероприятии, а в последний раз на заседании правительства выдал целую порцию изречений из учебников и энциклопедий. На форуме прокуратуры он решил процитировал советского педагога Антона Макаренко. «Знаете, кто такой Макаренко?» – уточнил для начала Беглов. В зале крикнули «да». Брови врио губернатора приподнялись от удивления, но он продолжил: «Так вот он говорил, если не заниматься воспитанием будущего поколения, то пожнёшь слезы. А если заниматься, то – радость». Журналисты долго искали исходник и нашли лишь отдаленно похожее: «Правильное воспитание – это наша счастливая старость, плохое воспитание – это наше будущее горе».

Закончив с речами, Беглов собрался уходить, но его остановили. Сказать "спасибо" за то, что просидевший в губернаторском кресле всего два месяца градоначальник все это время делает для детей, на сцену вывели мальчика Григория, главного воспитанника Аничкова дворца. Он вручил Беглову картину. «Повешу ее в Смольном», – обрадовался тот.

Как только проводили врио губернатора, микрофон взял прокурор города Сергей Литвиненко. Он был задумчив и загорел. «Общество похоже на океан, – протянул он, вытягивая образы из своей памяти. – Что это за океан? В него впадают реки, ручьи. И наша задача эти ручейки направить в общество, чтобы они стали полноценным потоком».

Вице-губернатор Анна Митянина говорила проникновенно, но по-чиновничьи: статистика показывает естественный прирост населения, становится больше многодетных семей, в бюджете на несовершеннолетних заложено минимум 13 млрд, и так далее. Закончила она печальной констатацией, описывая программу информационной безопасности детей: «Выбирая между общением друг с другом и гаджетом, современный ребёнок выберет последнее».

«Сегодняшние дети – люди нового поколения», – подтвердила председатель комитета по образованию Жанна Воробьева и пожелала присутствующим, чтобы форум прокуратуры стал площадкой для диалога.

Чуть позже прокуроры вспомнили ее пожелание и задумались о том, что форум про детей, а их самих к микрофону не позвали, только записали слова на видео. Сергей Литвиненко не растерялся и, посмотрев в список сидевших в зале, предложил вызвать Сашеньку Низова, главного старшеклассника. Мальчик Сашенька, впрочем, оказался уже не школьником и даже почти не студентом. Ему стукнуло 25 годочков. Это, правда, участников форума не смущало, и они принялись пытать представителя молодежи. «Действительно школьники и молодежь живут в Интернете? Что за атмосфера там у вас?» – интересовался Литвиненко.

«В Интернете действительно живет молодежь, а все попытки взрослых ворваться в это пространство воспринимаются с иронией. Это чужая территория для взрослых. Надо привлекать молодёжь для общения со школьниками в этом пространстве», – отвечал Сашенька.

Литвиненко воодушевился: «А Интернет нужен? Запретить его можно? Нельзя, да? Что нужно сделать, чтобы правильно использовался?» Вызванный на трибуну Низов пытался дать советы старшим: говорите на молодежном языке, не пугайте подростков устаревшим дизайном, не пропагандируйте и не навязывайте. «Почему? Так вы объясните, как работать с родителями, чтобы они детям подсовывали интересные произведения? Как нет ответа? Ладно, о чем ещё голова болит? Кто не слышит молодежь?» – Литвиненко почти не давал договорить 25-летнему Сашеньке и сыпал вопросами. Молодой человек приводил примеры: вот недавно школьники создали профсоюз, а им пообещали прокурорскую проверку.

«Проблема не в том, что они хотят бороться за свои права, а в том, что с ними поговорили сверху вниз», – попытался объяснить Низов президиуму из чиновников и прокуроров. Зал зааплодировал, а Литвиненко потребовал осветить ещё какую-нибудь проблему, чтобы наконец понять, что волнует молодежь. Волновало сложное трудоустройство после окончания вуза. «Вот! Где у нас протокол? Кто-то записывает?» – спохватился главный городской контролёр.

Сашеньку, попытав 15 минут, отпустили обратно в зал, а на его место вышел заместитель генерального директора "Телеканал Санкт-Петербург" Юрий Зинчук. Он вернул аудиторию в актуальное, а именно в тему рэпа. В качестве примера он привёл песни Монеточки и Эдлжея:

«Одна из исполнительниц поёт, я сейчас вам процитирую: "Послушай мой совет в формате мп3, не жди, когда состаришься, скорей умри". Количество просмотров – 15 млн. Или вот: "Я люблю убивать людей, как в тире, был бы рад, если бы за это деньги платили". Я говорил со специалистами. Это не только хайп, но и бизнес. Просмотры, скачивания, лайки – это монетизируется. На привлечении внимания наших детей зарабатываются большие деньги», – предупреждал руководитель смольнинского телеканала. Он подчеркнул, что исполнители таких песен живут очень хорошо и едят три раза в день, но а песни свои исполняют исключительно ради денег. «Мне кажется, сейчас важно не просто возмущаться, не говорить, что мы сейчас запретим Интернет, а жёстко применять закон к тем, кто пропагандирует чёрные смыслы».

Посоветовал прокуратуре присматриваться к рэпу и руководитель кафедры педагогики Академии постдипломного педагогического образования Олег Эрлих:

«Надо давать правовую оценку тех продуктов массовой культуры, которые попадают в руки детям. Когда нам принесли на экспертизу песню, у нас не было вопросов к жанру, но были вопросы к соответствию текста закону. Мы категорически против, чтобы подобные тексты подросткам исполнялись. Поэтому жанры запрещать не надо, а тексты надо. Надо создать экспертное сообщество, которое бы рекомендовало, какие песни слушать подросткам», – заключил эксперт.

Он, кстати, заметил ещё и другое: согласно социологическим и другим исследованиям, большинство подростков готовы перейти из онлайн в офлайн и пообщаться с родителями, но чувствуют, что будут непонятыми, ведь большинство пап и мам не умеют говорить с детьми без назидания.

В заключении форума участники пришли к выводу, что разговор был безумно полезным. А на сцену вместо спикеров вышел мальчик и начал петь про что-то доброе, вечное и понятное бесконечным экспертам. Прокуроры засуетились, принялись собираться, зрители побежали в гардероб.

Улыбаясь, из зала вышел Сергей Литвиненко и встретил корреспондента «Фонтанки». «Сергей Иванович, что все-таки с рэпом?» – «А петь будем, вместе с "Фонтанкой", Горшковым, Вышенковым … и я петь умею. Без рэпа никуда».

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»