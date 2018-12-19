Резидента просят на выход. Смольный начал выселять из Особой экономической зоны

В списке на выселение еще три кандидата - инвесторы с проблемами. Их уход освободит места для новых претендентов на налоговые льготы.

Игорь Потёмкин/Интерпресс

Особая экономическая зона Петербурга впервые в своей истории расстанется с резидентом. Такую возможность городу предоставил 13 арбитражный апелляционный суд, который разрешил Смольному лишить льгот компанию «Инфоресурс Санкт-Петербург» и взыскать с нее 1 млн рублей убытка.

«Инфоресурс Санкт-Петербург», заключивший договор с ОЭЗ еще в 2010 году, заявлял о намерениях собирался за 2,7 млрд рублей создать мощнейший в СЗФО дата-центр в течение двух лет, но к стройке так и не приступил. Как рассказал «Фонтанке» глава комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин, в конце 2017 года Смольный потерял терпение и предложил компании освободить зарезервированный для нее участок, но та расторгать договор отказалась. В начале 2018 года комитет по промышленной политике обратился в суд, но получил отказ: несостоявшийся инвестор утверждал, что не смог выйти на стройплощадку, поскольку не получил техусловия на электроэнергию. Арбитраж счел это уважительной причиной. По словам Мейксина, в вышестоящей инстанции городу удалось доказать, что инвестор и не планировал приступать к строительству. После того, как решение вступит в законную силу, город сможет взыскать убытки и расторгнуть договор, подчеркнул он.

Возможность расстаться с проблемным арендатором появилась своевременно. На прошлой неделе экспертный совет ОЭЗ одобрил заявку АО ВО «Электроаппарат». С его приходом свободные участки на обеих площадках – «Нойдорф» и «Новоорловская» официально закончились, признают в Смольном.

Соглашение между правительством РФ и Петербургом о создании в городе особой экономической зоны технико-внедренческого типа было подписано в 2006 году. Она размещается на двух участках – «Нойдорф» (19 га, поселок Стрельна, Петродворцовый район) и «Новоорловская» (163,3 га, Приморский район). Резиденты в обмен на инвестиции в высокотехнологичное производство получают освобождение от налога на имущество и льготы по налогу на прибыль. Сегодня в ОЭЗ 51 резидент, их общий объем инвестиций превышает 40 млрд рублей. Налоговые поступления от их деятельности в 2019 году полностью окупят понесенные городом издержки на организацию ОЭЗ начиная с 2006 года, рассчитывают в Смольном.



В 2017 году к площадке «Новоорловская» было присоединено дополнительные 52 га, но пока город не может предоставлять их резидентам, так как к ним не подведена инженерная инфраструктура — дороги, электричество, водоснабжение. По словам Максима Мейксина, конкурс на проектирование будет объявлен в конце 2018 или начале 2019 года. Подготовительный этап завершится к 2020 году, само возведение инженерных сетей займет еще несколько лет. Проектирование и обустройство площадки будет синхронизировано с планами новых резидентов, которым тоже нужно время, чтобы разработать проекты, уверяют в Смольном. Но рассматривать заявки город начнет не раньше середины 2019 года.

Сейчас на статус резидентов ОЭЗ претендует шесть компаний. Названия в комитете по промышленной политике не раскрывают, но отмечают, что среди них есть как российские, так и иностранные. Но пока потенциальным инвесторам остается или ждать, когда будет готов проект инфраструктуры, или освобождения места – когда город разорвет отношения с проблемными арендаторами.

По данным КППиИ, из 51 резидента ОЭЗ заводы уже запустили только 12. Еще 13 ведут строительство и 8 находится на этапе проектирования. Четыре компании, с которыми соглашения были заключены в последнее время, ведут подготовительные работы, еще два договора находятся в процессе регистрации. Семь компаний не арендуют земельных участков, а занимают только офисные помещения. Оставшиеся пять — это подвисшие проекты.

Помимо «Инфоресурса» город намерен разорвать отношения с еще тремя резидентами. Среди них компания «Ай эм си», которая обещала запустить импортозамещающее производство металлорежущего инструмента за 419,3 млн рублей. Также участка рискует лишиться «Норд Плас», который намеревался создать производство коллагена и желатина для фармацевтики, косметологии и пищевой промышленности за 800 млн рублей. Потеря налоговых льгот грозит и «Энергопромавтоматизации», которая собиралась построить предприятие по выпуску автоматизированных систем управления технологическими процессами для энергообъектов различных классов напряжения. Все три идеи так и не были реализованы. Подтверждения планов от инвесторов не поступило.

Но процесс расторжения вряд ли будет быстрым. Типовое соглашение, разработанное Минэкономразвития хорошо защищает инвестора: чтобы расстаться с не выполнившим обязательства резидентом нужно как минимум два года проверять его, выявляя нарушения, потом расторгать договор и еще год судиться, пояснил Максим Мейксин. «То есть участок будет простаивать как минимум три года», – пояснил он. Поэтому для города более предпочтительно, чтобы резиденты оставались — даже если для реанимации потребуется не только смена профиля проекта, но и самого инвестора.

Примеры такой ротации уже есть. Так, 14 декабря экспертный совет ОЭЗ утвердил смену инвестпроекта компании АО «НПО "Технологии"». Изначально эта компания, принадлежавшая бывшему депутату петербургского ЗакСа и экс-руководителю АФК «Система» Владимиру Барканову, перешла во владение предпринимателям Елене Богачковой и Георгию Ермарку, сообщал «Коммерсантъ». Поменялся род деятельности: вместо производства роликов для промышленных конвейеров будет построен завод пищевых добавок на основе пилотных разработок петербургской НПК «Промикстек».

Ранее собственника и название сменил резидент ОЭЗ «Мединновация». В 2015 году компания пообещала создать предприятие по разработке и производству медицинских товаров, но отказалась от проекта. Юрлицо, переименованное в ООО «НПП «ИНАППЕН», планирует заниматься разработкой и внедрением биотехнологических систем.

ООО «Роботикс», входившее в группу «Термекс», в 2014 году пообещало станкостроительный научно–производственный комплекс, но тоже отказалось от проекта. Новые владельцы – Росинжиниринг и японская Tokyo Rope, к которым перешли льготы резидента ОЭЗ, решили заняться производством технологичной инженерной защиты.

Сейчас Смольный готовится перезаключить соглашение с еще одной компанией — ООО «Энергоэффект». Ранее предприятие запросило 1,84 га для разработки и внедрение автоматизированной системы управления продажами энергоресурсов. Компания планировала инвестировать 359 млн рублей, но к стройке не приступила. Сейчас чиновники ждут от компании новый проект, и, если он будет соответствовать требованиям, продлят договор.

Годом ранее Смольный называл еще трех кандидатов на выход — ООО «Вестком», ООО «Нобель Трейд» и «НВК–Синтез». Но, как пояснил Максим Мейксин, они уже не претендуют на участки, а просто арендуют офисные площади в Центре трансфера технологий. Впрочем, сами компании представили «Фонтанке» другую версию. Так, глава и совладелец «НВК–Синтез» Эдуард Маковецкий сообщил, что компания все-таки собирается строить завод, но что именно там будет производить и в какие сроки выйдет на стройплощадку, уточнить отказался. ООО «Нобель Трейд», основанное экс-главой «Энергокапитала» Виталием Млынчиком, уже успело сменить владельцев: в состав капитала вошла китайская «Юнилумин Груп». Но, как пояснил «Фонтанке» руководитель предприятия Александр Васильев, инвесторы из Поднебесной не смогли дать проекту новую жизнь. «Деятельность последние 1,5 года не ведется», – отметил он. Связаться с ООО «Вестком» не удалось.

Дополнительные 52 га «Новоорловской» чиновники рассчитывают распределить между новыми резидентами в течение 1,5-2 лет. Поэтому параллельно Смольный подыскивает для ОЭЗ третью площадку. Рассматривается несколько участков вдоль Московского шоссе, но конкретных решений пока нет

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»