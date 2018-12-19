“Зеленая книга” спикера ЗакСа. Депутаты забирают стройку

Депутаты решили, что именно они должны согласовывать инвестиционные проекты и стройку в центре Петербурга. Документ, принятый в первом чтении, даст парламентариям под руководством спикера Вячеслава Макарова право подвинуть исполнительную власть.

Вячеслав Макаров, фото - Александр Коряков/Коммерсантъ

Петербургские парламентарии в первом чтении утвердили проект закона о создании территорий с особым законодательным регулированием. Предполагается, что развитие города в границах таких районов будет прописано в инвестиционных программах, которые будут утверждать депутаты. Буквально за неделю до этого, они, не дожидаясь Смольного, взялись за решение проблемы застройки устья Смоленки, где инвесторы собирались возводить апарт-отель, а также решили перевести в зеленые насаждения с десяток спорных территорий.

Законодательное собрание продолжает показывать обновленному Смольному зубы. 12 декабря депутаты проголосовали за переведение в статус зеленых насаждений общего пользования 1,1 га в устье реки Смоленка на Васильевском острове, где компания «Новые территории девелопмент» должна была строить гостинично-офисный комплекс «Корабли». Этот участок достался инвестору после расторжения договора на реконструкцию Конюшенного ведомства. Жителям Васильевского острова проект то ли жилого, то ли гостиничного комплекса не понравился, они требовали на этом месте разбить парк. В Смольном долго собирались, чтобы объявить о том, что инвестору будут искать новый участок. В итоге депутаты опередили, решили сделать это сами и в первом чтении приняли законопроект, переводящий эту территорию, а заодно и ряд других, в ЗНОП.

Оппозиционер Максим Резник объяснял такую решимость законодателей в том числе критикой со стороны проправительственных телеканалов, которые за несколько дней до этого обвинили депутатов в том, что те не заняты озеленением города. «(В телесюжетах) есть положительный герой и есть Законодательное собрание, злое, плохое. Но совершенно неправильно, что правительство здесь совершенно ни при чем. Мы послушали правительство, мы получили ушат помоев», – говорил с трибуны Резник, добавляя, что парламенту не хватило политической воли для принятия «зеленых» поправок ранее.

Позже о решении отменить проект объявили и в Смольном, но роль защитников горожан уже успели перехватить депутаты.

Еще один наступательный шаг сделали парламентарии 19 декабря, утвердив в первом чтении законопроект «О территориях со специальным статусом в Санкт-Петербурге». Смысл его сводится к тому, что в городе можно будет создать некую территорию с особым статусом, для развития которой нужно будет прописывать отдельно инвестиционную программу. Утверждать же ее будут депутаты. Фактически этот законопроект даст возможность народным избранникам регулировать застройку и другие градостроительные проекты в центре города.

Весной поручение разработать такую норму дал спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров профильной комиссии по городскому хозяйству. Предшествовала этому история со строительством нескольких жилых комплексов на Петроградской стороне. Раскритиковав проекты, Макаров, избранный от этого округа, вместе с депутатами записал участки, находящиеся в частной собственности, в зону зеленых насаждений. Девелоперы обратились в суд и смогли добиться отмены документа.

Борьбу за контроль над девелоперами депутаты не прекратили, и теперь фактически вышли на финишную прямую, найдя законодательную проплешину и вписав в нее свое право.

«Согласитесь, что это ненормально, когда рядом с домами исторической постройки появляются стеклянные монстры, разрушаются памятники, – рассуждал глава парламента, комментируя законопроект. – Законодательное собрание должно влиять, чтобы сохранить, вот почему мы и скверам придаем охранный статус, и делаем все, чтобы влиять на градостроительную деятельность в центре города. А то сейчас заканчивается все тем, что мы узнаем об этом тогда, когда за ночь у здания появляется строительный забор и начинается строительство того, к чему больше всего вопросов».

Законопроект будут еще дорабатывать до второго чтения три месяца. Пока же, то ли чтобы профильные чиновники не возмущались, то ли по другой причине, депутаты выдали благодарность главе комитета по градостроительству и архитектуре Владимиру Григорьеву. Буквально год назад спикер ЗакСа, критикуя чиновника за все ту же историю с застройкой Петроградской стороны, говорил про него так: «Ни одного человека я не нашел, который бы отозвался хорошо о главном архитекторе». Теперь мнение спикера изменилось на 180 градусов.

«Вы знаете, я очень благодарен Владимиру Анатольевичу: он остановил все стройки уплотнительные, сохранил десятки зон, связанных с зелеными насаждениями. Осень, зима – время увядания природы, а мы продолжаем писать зеленую книгу Санкт-Петербурга» – заявил Макаров перед журналистами, и тут же восхитился собственной речью : «Как поэтически, запишите обязательно». «Григорьев нам помогал, он замечательный человек. Благодаря ему на Лодейнопольской (один из проектов, против которого спикер возражал, переводя землю в ЗНОП, – прим.ред.) мы сняли точки напряжения. Как там говорил Черчилль? Самая крепкая дружба начинается с недоразумения».

Цитировать политиков ХХ века Вячеслав Макаров продолжил, когда заговорил о той самой критике, которая продолжает звучать в адрес депутатов со стороны лояльных администрации городских телеканалов. «Брежнев говорил, что критика – не шоколад. Но критика должна быть, если она конструктивная и справедливая, а не желтизна, выдумывание, и, не хотел говорить это слово, бредятина». А депутат и политик, по словам Макарова, должен быть, как авианосец, с титановой броней против «заказных комментариев».

Впрочем, буквально за четверть часа до этого, комментируя взаимоотношения со Смольным и дальнейшие планы – а впереди выборы губернатора – Макаров говорил так: «У нас есть совместный план работы. И я хочу сказать спасибо за совместную деятельность Георгию Сергеевичу Полтавченко. Также серьезно и конкретно мы работаем и с Александром Дмитриевичем Бегловым», – рассказывал он депутатам с трибуны.

В конструктивных взаимоотношениях и отсутствии конфликтов со Смольным спикер парламента заверял журналистов и в предыдущие годы. Тем не менее городской ЗакС последовательно вел политику «кнута и пряника» в общении с исполнительной властью. Так, петербургскому парламенту удалось настоять на смене главы Горизбиркома, изменить в свою сторону законопроект о парламентских выборах, а также сохранить депутатскую поправку – возможность перераспределять до миллиарда рублей в бюджете по своему усмотрению.

Для справки:

Зеленая книга - программный теоретический труд ливийского лидера революции Муаммара Каддафи, излагающий основы Третьей всемирной теории. В первой части книги автор отрицает традиционные формы демократии, такие как парламент, партии, референдумы, и излагает основные принципы прямой народной демократии, основанной на народных конгрессах и народных комитетах. Вторая часть носит название «Решение экономической проблемы (Социализм). Экономический аспект Третьей Всемирной Теории».

Также выражение «Зелёная книга» использовали в США: это было кратким названием ежегодного путеводителя для чернокожих автомобилистов, который издавался с 1936 по 1966 год, первоначально под полным названием «Зелёная книга негритянского автомобилиста».

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»