США прояснили позицию по военному положению на Украине. Оно не должно быть продлено

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер озвучил позицию США по военному положению на Украине. Свое заявление он сделал на встрече с председателем Верховной рады Андреем Парубием. Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента 19 декабря.

Волкер отметил, что США осуждают атаку России на украинские корабли и считают ее незаконной, однако военное положение, введенное в 10 областях Украины, не должно быть продлено. «Если не будет прямой агрессии, вопрос не будет снова подниматься, поскольку необходимо провести выборы», — подчеркнул Волкер.

16 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что угроза вторжения российской армии все еще сохраняется, однако военное положение будет продлено только в случае полномасштабной агрессии.

Военное положение в 10 областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем, было введено указом президента Петра Порошенко, утверждённым украинским парламентом, на 30 суток с 26 ноября.

Причиной введения стал инцидент в Керченском проливе 25 ноября. Пограничное управление ФСБ России задержало три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. Киев расценил это как акт военной агрессии и требует выдачи задержанных моряков – их оказалось 22, а также двух сотрудников Службы безопасности Украины. В РФ им предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы России.