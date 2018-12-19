В ДТП на трассе Петербург – Невель погибли молодые учёные, возвращавшиеся с конкурса

Пять человек стали жертвами ДТП на трассе Санкт-Петербург – Псков – Невель. Среди погибших – сотрудники Великолукской государственной сельскохозяйственной академии.

Как сообщается 19 декабря на сайте академии, авария случилась ещё вчера, 18 декабря, на 332-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель, около деревни Карпово (Островский район). По предварительной версии, 44-летняя женщина за рулём «Мазды» не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где врезалась в ВАЗ-2114. В нём ехали четыре человека – сотрудники академии, которые возвращались в Великие Луки из Пскова, с финала конкурса молодых учёных и новаторов УМНИК-2018.

«В результате аварии все наши коллеги погибли», – отмечается в сообщении.

На месте аварии скончались трое: пассажир «Мазды», а также водитель и пассажир «Лады», а затем ещё двое пассажиров «Лады» – в больнице.

Авария забрала жизни водителя Анатолия Струкова, 1973 года рождения; кандидата биологических наук, доцента кафедры зоотехнии ТППЖ Елены Лосяковой, 1985 года рождения; аспиранта первого года обучения инженерного факультета, мастера производственного обучения кафедры ЭиРМТП Дмитрия Быченкова, 1994 года рождения; магистранта первого года обучения ФТЖ и А Антона Топчего, 1996 года рождения.

У Елены Лосяковой остался несовершеннолетний ребенок, уточняет «Луки.ру».

Псковская лента новостей со ссылкой на УМВД России по Псковской области пишет, что «Мазда» на встречке врезалась в ВАЗ-2114 и совершила касательное столкновение с «Рено Логаном». На фотографиях видно, что номера у машин псковские.