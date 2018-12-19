Госдума ограничила размер ставки по потребительским кредитам

Государственная дума ФС РФ на пленарном заседании 19 декабря приняла в третьем, окончательном чтении поправки в федеральные законы «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», которые защищают права потребителей финансовых услуг.

Как сообщил соавтор поправок, член Комитета по контролю и регламенту Константин Бахарев, законом предусматривается снижение предельного размера процентной ставки по договору потребительского кредита (займа), которая с 1 июля 2019 года не сможет превышать 1% в день.

Кроме того, вводится ограничение на размер процентов, а также неустойки, штрафов, начисляемых по договору потребительского кредита (займа), срок возврата по которому не превышает одного года, – их общая сумма не может превышать полуторного размера суммы предоставленного кредита (займа).

Закон также ограничивает возможность уступки прав и требований по таким договорам, которая допускается только лицу, осуществляющему профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, финансовому агенту либо специализированному финансовому обществу.

«Изменения в федеральный закон направлены на защиту прав граждан-должников по потребительским кредитам (займам). Мы вдвое снижаем предельный размер долговой нагрузки по таким договорам. Кроме того, предложенный нами правовой механизм ограничивает возможные злоупотребления в данной сфере и способствует вытеснению с рынка непрофессиональных кредиторов, а также кредиторов, ведущих недобросовестную деятельность, связанную с предоставлением потребительских кредитов», — подчеркнул Константин Бахарев.