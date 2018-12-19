Тележную опять хотят перестроить с нуля

Подготовленная к заседанию рабочей группы новая экспертиза называет 5 домов дореволюционной постройки на Тележной улице аварийными, их предлагают разобрать и воссоздать из новых материалов. Градозащитники просят времени на ответ.

Архив/Евгений Асмолов/Интерпресс

Десятилетняя история вокруг судьбы пяти домов на Тележной улице заходит на новый круг. Власти и застройщики решили, что, цитируя бессмертную реплику рэпера Жигана, «тележить можно еще 20 лет», и перешли к действиям. Карту ВООПиК, которое не нашло причин сносить здания подчистую, сторонники радикальных мер кроют своим козырем — новой экспертизой. Выводы в документах ясные: дома надо разобрать, а потом построить из новых материалов как было. Рабочая группа должна рассмотреть это предложения уже в пятницу, 21 декабря.

Почти год назад город разорвал контракт с подрядчиком, который должен был обследовать и разобрать пять расселенных дореволюционных домов на Тележной улице. Всероссийское общество охраны памятников добилось права провести собственный аудит зданий, а Смольный пообещал, что облик домов будет воссоздан в любом случае. Десятилетний градозащитный конфликт, казалось, поутих.

В воздухе ощутимо запахло изменениями под конец года. На 21 декабря в КГиОП назначено заседание рабочей группы по восстановлению внешнего облика пяти спорных зданий на Тележной улице. Ждут всех — от администрации района, госстройнадзора и комитета по градостроительству и архитектуре, до архитектора Никиты Явейна и главы комитета по строительству Леонида Кулакова. Приглашены и представители от «Живого города», и петербургского отделения «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры».

Рассмотреть предстоит техническое заключение, которое подготовил «Институт строительного проектирования «Геореконструкция». По словам зампредседателя городского отделения ВООПиК Александра Кононова, это само по себе нарушение ранее достигнутых договоренностей. «Согласно протоколу комитета по строительству, предполагалось, что обследование зданий проведут несколько организаций, среди которых СПбГАСУ, «Геострой», «Бюро ГПИ», – говорит эксперт. О «Геореконструкции» речи тогда не шло. Сейчас все эти протоколы отправляются в корзину, - и есть ощущение, что в этом есть какой-то умысел».

В качестве инициатора проведения экспертизы активисты называют администрацию Центрального района. В администрации "Фонтанку" уверили, что не являются заказчиком, да и расходы на экспертизу нигде не заложены, но чиновники не против проведения обследования. Фомальным заказчиком значится «дочка» Glorax Development ООО «Бизант», которое строит рядом на Тележной 17-19А жилье премиум-класса. В рекламных материалах говорится, что «в ближайшее время соседний квартал планируют реконструировать под жилье или под молодежный центр». За такой центр параллельно выступала и администрация района, а КГиОП разрабатывал законопроект, который разрешал не повторять облик снесенных домов, если на их месте появляется социально значимый объект. Получить оперативный комментарий от «Бизанта» не удалось.

При этом сомнений в квалификации подрядчика у Кононова нет, а вот склонность «Геореконструкции» показывать красные карточки вполне «излечимым» объектам ему не нравится. «Можно вспомнить Восстания, 4 , где «Геореконструкция» была одним из подрядчиков «Фремал Отель», – рассказывает замглавы отделения ВООПИК. – Тоже здание прошло рабочую группу КГиОП, все признали аварийным, а потом был суд и экспертиза, которая показала, что ни один корпус не аварийный. То же самое - с домом Абазы на Фонтанке : пока его не признали объектом культурного наследия, там предполагалась полная разборка с сохранением только фасадной стены до третьего этажа. Стоило поменять статус — сразу выяснилось, что здание ремонтопригодно, и проект Явейна появился уже на новых основаниях».

И опасения, что «Геореконструкция» не изменяет такому стилю работы и сейчас, градозащитники объясняют. Заключение — это несколько томов специальной документации с фотографиями и диаграммами, но выводы написаны чистым литературным языком: «Механическая безопасность указанных зданий не обеспечена. Фундаменты не соответствуют требованиям 384-ФЗ и действующих норм. Соответственно, состояние фундаментов следует признать аварийным».

Разобравшись с фундаментами, специалисты переходят к стенам: «С учетом уже имеющегося значительного количества дефектов... состояние стен домов 21, 23, 25-27, 29А и 29Г следует признать аварийным». Перекрытия обследовали, насколько возможно, и называют аварийными на локальных участках, а потом добавляют, что это и неважно: «при наличии угрозы обрушения стен техническое состояние перекрытий не является определяющим при оценке аварийности здания, поскольку при аварийном состоянии фундаментов и стен перекрытие не способно спротивляться обрушению... В целом состояние зданий является аварийным».

ВООПиК успел сделать свое обследование. «Капитальные стены мы изучили очень тщательно и, конечно, сплошной аварийности там не было даже близко, – говорит Кононов. – Здания 25-27 и 29Г, к примеру, вообще не имели практически аварийных стен. А вот по обследованию «Геореконструкции», получается, что нет ни одной конструкции капитальных стен и фундаментов которые бы не были аварийными, что уже само собой вызывает вопросы».

Сама экспертиза — это половина истории. Уже выполнен эскизный проект по разборке конструкций с последующим восстановлением. Его сделала архитектурная мастерская «Союз 55», ее основной владелец – Антон Викторов, сын бывшего главного архитектора города Александра Викторова, который раньше тоже был среди основных собственников. С должности главного архитектора Викторов-старший ушел в конце 2008 года, когда началась «тележная эпопея». В главе «основные проектные решения» "Союз 55" говорит: «Проведение каких-либо противоаварийных и ремонтных работ сопряжено с риском обрушения... Единственным возможным решением является снос аварийного участка застройки с последующим воссозданием в новых материалах». Фундаменты, перекрытия и лестничные марши — железобетонные, стены — кирпично-монолитные, кровли — по стальным стропилам. Исторический облик и габариты должны соответствовать ранее проведенным обмерам, но это не относится к планировке квартир.

Как пояснили в КГиОП, рабочая группа для того и собирается, чтобы выслушать все аргументы за и против, и пока какие-то выводы делать рано. Депутат Борис Вишневский сообщил, что эксперты еще толком не успели ознакомиться с документацией от «Геореконструкции».

«Один раз мы уже пришли к выводу, что можно обойтись без сноса на основе заключения ВООПиК, – говорит парламентарий. – Но ситуация – что-то вроде маятника, теперь нам показывают новое обследование. Мне бы хотелось быть уверенным, что нет возможности здания сохранить, а для этого нужно альтернативное мнение. Так что направили письмо вице-губернатору Игорю Албину с просьбой отложить заседание рабочей группы».

Николай Кудин, "Фонтанка.ру"