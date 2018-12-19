Новый год перекраивает дорожное движение. Деды Морозы побегут, водители постоят

В субботу, 22 декабря, по Петербургу побегут деды-морозы. Автомобилистам придётся подождать – перекроют четыре небольшие улицы в центре города.

Как сообщает 19 декабря пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры, мероприятие состоится вечером. В связи с ним движение транспорта перекроют с 17:30 до 20:00 на следующих улицах:

Миллионной улице от Дворцовой площади до Аптекарского переулка;

Аптекарском переулке;

набережной Мойки от Аптекарского переулка до Дворцовой площади;

Певческом проезде.

Парковку на этих улицах запретят с 00:00 21 декабря до 17:30 22 декабря.

Забег дедов-морозов – ежегодное мероприятие. Как он прошёл в прошлом году, можно посмотреть в фоторепортаже «Фонтанки». Снегопад дедушкам был нипочём, некоторые даже разоблачились.

Напомним также, что русский Дед Мороз и финский Йоулупукки встретятся на границе 20 декабря. Как правило, ради этого на границе приостанавливают движение транспорта.

Кроме того, в субботу, 22 декабря, управление Ленинградской области по транспорту проведёт торжественный вечер, посвящённый подведению итогов Года туризма. В связи с этим будет запрещена парковка с 17:00 22 декабря до 20:00 23 декабря на двух улицах в центре города: