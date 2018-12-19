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Бизнес
19.12.2018 18:38
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Продолжение проспекта Ветеранов почти за 1 млрд рублей досталось компании «Возрождение» после полугода судов

Проспект Ветеранов в Петербурге продолжит компания «Возрождение»: комиссия дирекции транспортного строительства (ДТС) 19 декабря пересмотрела итоги мартовского аукциона, который первоначально был отменен. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

У выигранной «Возрождением» закупки, на которой разыгрывался контракт с начальной ценой 970 млн рублей, непростая история. По итогам аукциона, проведенного в марте, ДТС отклонила заявки обоих участников — компаний «Орион» и «Возрождение». На втором аукционе в мае обе заявки также были признаны не соответствующими требованиям, что позволило дирекции транспортного строительства выбрать подрядчика методом запроса предложений. Им стала компания «Орион».

Не опустившее рук производственное объединение «Возрождение» отстаивало свои права через суд: компания решила оспорить протокол рассмотрения заявок, которым её заявка была признана недействительной. Параллельно с этим «Возрождение» сумело добиться запрета для ДТС на заключение контракта с компанией «Орион» до окончания разбирательства. В середине ноября «Возрождение» в двух судебных инстанциях сумело опротестовать недопуск к аукциону. Своим решением суд заставил дирекцию транспортного строительства пересмотреть итоги майской закупки. В связи с тем, что компания «Орион» не пыталась оспорить свой недопуск к аукциону, «Возрождение» стало единственным участником аукциона и одержало победу.

«Фонтанка» писала  о том, что на городском рынке дорожного строительства компания «Возрождение» славится бескомпромиссностью и готовностью бороться всеми законными способами за госконтракты. Так, например, в феврале 2018 года «Возрождение» схлестнулось в ожесточенной борьбе с компанией «АБЗ-Дорстрой» за право подключить квартал «Лахта Центра» к сети городских дорог и построить окружающие его улицы. С начальной цены контракта в 1,47 млрд рублей «Возрождение» вынудило конкурента взять этот объект с понижением на 17%, чем серьезно подпортило рентабельность соглашения.

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