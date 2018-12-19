Последний участник нападения на Тимура Качараву получил 1,5 года. Следствие считало его организатором убийства

Смольнинский районный суд Петербурга поставил точку в деле о нападении на антифашистов Тимура Качараву и Максима Згибая. 34-летний Александр Зенин, которого следствие 12 лет считало ключевым участником, проведёт в колонии меньше всех.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 19 декабря Зенина признали виновным в возбуждении ненависти и вражды к социальной группе антифашистов (статья 282 УК РФ). Суд установил, что 13 ноября 2005 года в компании националистически настроенной молодежи он проследил за участниками антифашистского митинга от Малой Конюшенной до Лиговского проспекта. Качараву и Згибая приметили по антифашистской символике на одежде и по сигналу «АнтиАнтифа!» напали. Згибай был серьёзно ранен, Качарава получил семь ударов ножом в шею от другого участника нападения, Александра Шабалина.

«После этого Зенин, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, нанес один удар ногой по голове Качаравы, причинив ему физическую боль. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия в результате действий Шабалина», – уточнили в пресс-службе.

Сам Шабалин, как установил суд в его приговоре, действовал в эксцессе исполнителя. Умысел убить у него был, но Зенин о нём осведомлён не был. К избиению Згибая он причастен не был, вину в возбуждении ненависти признал. Дело слушалось в особом порядке. Суд назначил ему 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Шабалина в 2007 году приговорили к 12 годам колонии, остальные получили реальные сроки от 2 до 12 лет. Зенин, который, как считало следствие, разработал план нападения, скрылся. Его задержали через 12 лет. В окончательной редакции организацию ему не предъявили.