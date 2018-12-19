Bloomberg: Трамп уже отдал приказ о полном выводе войск США из Сирии

Президент США Дональд Трамп уже отдал распоряжение о полном выводе войск США из Сирии. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на официальный источник.

Издание отмечает, что вывод войск станет резким изменением политики США, они по сути оставят своих курдских союзников в противостоянии с турецкими войсками, которые считают курдов террористами (из-за попыток создать на части сирийской, турецкой и иракской территорий новое государство Курдистан). При этом Bloomberg отмечает, что армия США готова выполнить приказ Трампа об отводе войск "быстро".

Bloomberg напоминает о том, что президент США Трамп написал на своей станице в Twitter, что Соединенные Штаты добились победы над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии, что было единственной целью пребывания там американского воинского контингента.

Ранее газета The Washington Post сообщила со ссылкой на военный источник, что администрация президента Трампа намерена немедленно начать вывод американского воинского контингента из Сирии.