Трамп: США победили террористов в Сирии

Американский президент подтвердил, что военные США выйдут из Сирии, так как добились главной цели.

«Мы победили ИГИЛ (ИГ, запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ред.) в Сирии, моя единственная причина, по которой мы находились там во время [моего] президентства», – написал 19 декабря в своем твиттере Дональд Трамп.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 декабря 2018 г.

Ранее CNN и The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщили, что президент США принял решение вывести войска страны из арабской республики. У Пентагона есть два плана вывода солдат из Сирии, где сейчас находится около 2 тысяч военнослужащих армии США – "полный" и "быстрый". При этом контингент сил в Ираке остается, он будет способен проводить операции в соседней стране.