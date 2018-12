Трамп: США победили террористов в Сирии

Американский президент подтвердил, что военные США выйдут из Сирии, так как добились главной цели.

«Мы победили ИГИЛ (ИГ, запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ред.) в Сирии, моя единственная причина, по которой мы находились там во время [моего] президентства», – написал 19 декабря в своем твиттере Дональд Трамп.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.