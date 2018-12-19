Украинцы устроят у Верховной рады молитвенное стояние

Молитвенное стояние в связи с возможным принятием закона о переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ) завтра пройдет у здания Верховной рады, сообщает православный журнал "Фома в Украине".

"Двадцатого декабря у стен Верховной рады состоится молитвенное стояние в связи с возможным принятием законопроекта №5309 о переименовании УПЦ", – пишет журнал со ссылкой на наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

Богослужение начнется в 10.30 мск. О нем верующим объявил митрополит Павел после литургии в Никольском соборе Свято-Покровского женского монастыря в Киеве.

17 декабря спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что в повестку дня Верховной Рады 20 декабря будет внесен законопроект № 5309 «О внесении изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (является частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управления) которой находится за пределами Украины в государстве, законом признана осуществила военную агрессию против Украины и/или временно оккупировала часть территории Украины».

По словам главы Юридического отдела УПЦ протоиерея Александра Бахова, смена названия УПЦ позволит властям аннулировать договоры об аренде лавр.

«Если структура юридическая заходит в процесс реорганизации, изменения названия, то встанет вопрос о возобновлении договоров с Киево-Печерской Лаврой, с Почаевской Лаврой», — сказал отец Александр.

По его мнению, такая ситуация позволит на законных основаниях отобрать у Церкви лавры и храмы.