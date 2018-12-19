Новость в картинке: ГИБДД раскрыла ошибки начинающих водителей

В ГИБДД РФ рассказали о самых частых нарушениях правил дорожного движения водителями со стажем до двух лет, приводивших к ДТП в 2018 году. Самым распространенным нарушением оказалось несоблюдение очередности проезда перекрестков.

Как сообщает 19 декабря Autonews со ссылкой на начальника отделения экзаменационной деятельности ГУОБДД МВД РФ Николая Гилякова, распространенными причинами ДТП с начинающими водителями также стали неправильный выбор дистанции, превышение скорости, выезд на встречную полосу и нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части.

Ранее в ГИБДД сообщали, что за последние три года стало меньше ДТП по вине начинающих водителей. В 2018 году произошло 8,7 тысячи таких аварий.