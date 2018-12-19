Чиновники задним числом хотели снять охранный статус с разрушенного памятника у Варшавского вокзала. Суд им отказал

Суд уличил чиновников Смольного в нежелании восстанавливать снесенный объект культурного наследия – старинные казармы служащих Варшавского вокзала.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 19 декабря, комитет по охране памятников (КГИОП) пытался пересмотреть решение суда, обязавшее включить объект «Две казармы для служащих Варшавского вокзала» на Малой Митрофаньевской улице в перечень объектов культурного наследия. Оно было принято в марте этого года и вступило в силу. Чиновники в своем заявлении оперировали формулировкой «вновь открывшиеся обстоятельства».

«КГИОП ссылался на то, что 23 июля 2018 года, уже после вступления судебного акта в законную силу, объект был снесен. При этом комитет «не знает», кем конкретно это было сделано», – говорится в сообщении объединенной пресс-службы. Суд отказал чиновникам в пересмотре, посчитав, что их доводы «фактически сводятся к переоценке выводов суда».

«Отказывая КГИОП, суд также учел, что заявление фактически направлено на уклонение от исполнения требований судебного акта. Именно на КГИОП возложены функции охраны. Утрата объекта, который обязан решением суда был быть включенным в состав выявленных объектов культурного наследия (и, следовательно, подлежал обязательной государственной охране) не может явиться основанием для пересмотра, поскольку спорный объект существовал на момент принятия судебного акта. Также суд учел, что КГИОП в пределах своих полномочий не лишен возможности предпринимать меры к исполнению решения суда, в том числе обязанием виновника разрушения восстановить утраченный объект», – добавили в пресс-службе судов.

Казармы на Малой Митрофаньевской являлись самыми ранними постройками комплекса Варшавского вокзала (не позднее 1854 года), то есть относились к первому двадцатилетию в истории железнодорожного строительства в России.