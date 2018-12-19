СМИ: США готовятся вывести войска из Сирии

Американское военное командование собирается вывести войска из северо-восточной Сирии, где в основном дислоцированы силы США. Об этом 19 декабря рассказало издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Американцы уже начали информировать своих союзников по коалиции о желании покинуть регион, где велась кампания против запрещенной во многих странах, включая Россию, террористической организации ИГ (ИГИЛ).

Ранее телеканал CNN рассказал, что у военных США уже подготовлены два плана по выводу войск из арабской республики: «полный» и «быстрый». Источник, близкий к Пентагону, заверил, что решение принял президент Дональд Трамп.

Сейчас в Сирии находятся около двух тысяч американских военных. Отмечается, что контингент сил США в Ираке позволяет в случае необходимости начать военную операцию в соседней стране.