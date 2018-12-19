Госдума запретила в России корриду. Котокафе от депутатов спасла благотворительность

Госдума потратила 8 лет на разработку и принятие федерального закона, регламентирующего порядок содержания и обращения с питомцами и бездомными животными. Текст диктует правила выгула и содержания собак, легализует зоозащитников и запрещает контактные зоопарки.

Роман Пименов/Интерпресс

Законопроект «Об ответственном обращении с животными», который был внесен в Государственную думу еще в 2010 году, принят депутатами в третьем чтении через восемь лет. К 18 декабря он прошел через сотню совещаний, около 300 поправок, согласований с 28 ведомствами. Вводятся нормы содержания домашних, служебных, используемых в культурно-зрелищных мероприятиях животных. Депутаты запрещают бои, пропаганду жестокого обращения, содержание в квартирах диких зверей, контактные зоопарки в ТЦ и животных в местах общепита.

До момента, который мог бы поставить крест на публичной карьере эрмитажного кота Ахилла, – еще минимум год, за который правительство должно разработать множество подзаконных актов.

Закон устанавливает основные принципы обращения с животными, основанными на отношении к ним как «к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания». Как сказано в пояснительной записке, проект обязывает владельцев «удовлетворять потребности животных в полнорационном сбалансированном питании, чистой воде, сне, движении и естественной активности». Хозяин должен заботиться о здоровье зверя, поставить его на учет и показывать проверяющим по требованию надзорных органов.

Отдельно прописаны пункты защиты от жестокого обращения – нельзя проводить операции без наркоза, натравливать одно животное на другое, кормить одного зверя другим в общественных местах, торговать питомцами можно только в специально отведенных для этого местах. Также запрещено устраивать бои, в том числе с участием человека (в пояснительной записке в качестве примера указана коррида). Вводится табу на пропаганду жестокого обращения любыми способами.

Статьи, регламентирующие деятельность приютов, правила обращения с животными без владельцев и запрещающие контактные зоопарки, вступят в силу не раньше января 2020 года, а вот ряд новых обязанностей для простых собачников начнут действовать, как только под законом появится подпись президента и он будет официально опубликован.

Одно из главных требований, которое закон выдвигает владельцам домашних животных, – неугодную кошку или собаку нельзя просто выбросить на улицу. Незадавшийся хозяин обязан передать зверя новому владельцу или сдать его в приют.

Собакам без поводка нельзя переходить дорогу, находиться в парадных и лифтах, во дворах, на детских и спортивных площадках. Отпустить животное резвиться на волю можно только в тех местах, где это разрешат муниципалы. Потенциально опасным собакам, перечень которых должно разработать правительство, вообще нельзя гулять без поводка и намордника, за исключением частной территории за забором, при этом на входе обязательно должно быть предупреждение о зубастом.

К третьему чтению список таких собак из текста исчез, однако перечень в законопроекте был, когда его только внесли на рассмотрение. Под клеймо «потенциально опасна» могут попасть такие породы, как американский питбультерьер, кавказская овчарка, алабай, стаффордширский терьер и другие.

Нормой закона хозяин на улице обязан убрать за своим питомцем.

Уделено в тексте внимание и служебным животным. Закон обязывает отдавать их новым владельцам, если работать они уже не могут, информацию о передаче бывшие хозяева должны разместить в интернете и СМИ.

Отдельное внимание уделено животным, которых используют в культурно-зрелищных целях. Под такими целями имеются в виду не только зоопарки, цирки, зоотеатры, дельфинарии и океанариумы, которым с 2020 года будет необходимо получить отдельную лицензию на такой вид деятельности. Сюда же входят выставки животных, процесс производства рекламы, кино, создание фото и видео, просветительская деятельность и просто демонстрация, в том числе в магазинах, кафе и ресторанах.

Делать все это можно только «в местах содержания животных, в специально предназначенных для этого зданиях, сооружениях или на обособленных территориях». С нормой уже ознакомились в петербургских котокафе.

В «Республике кошек» нововведений не опасаются – четырехлапые и так изолированы от самого помещения кафе, а деятельность по демонстрации оформлена как благотворительный приют, заверили «Фонтанку». Под удар могла бы попасть публичная карьера эрмитажного кота Ахилла, который в прямом эфире предсказывал исходы петербургских матчей мундиаля. Однако, как заверила «Фонтанку» основатель Музея кошки Анна Кондратьева, его от норм закона защищает статус животного-терапевта. Для публичных выступлений у Ахилла есть все необходимые документы, а для перемещений – набор из различных переносок. Он выступает не только на общественных мероприятиях, но также посещает хосписы и дома престарелых.

В целом закон создатели котокафе оценивают как положительный, несмотря на некоторые его «неуклюжести». «Раньше вообще ничего не было. Мы рады тому, что его приняли», – добавила Анна Кондратьева.

Неприятные, хотя давно обсуждаемые новости следуют из текста для держателей контактных зоопарков. Закон прямо запрещает привлекать животных к деятельности, «основной целью которой является предоставление зрителям или посетителям физического контакта с животными». Трогать и кормить диких зверей можно на отдельных мероприятиях, но только при условии наличия недоступной для зрителей «зоны с укрытиями», куда организаторы могут отвести зверя.

Публичным животным также запретили допинг на соревнованиях и препараты, улучшающие внешний вид, но негативно влияющие на здоровье. Владельцы обязаны обеспечить им достойную старость по окончании карьеры – либо заботиться до конца жизни, либо найти нового хозяина.

Попали в закон и приюты. Их владельцы, будь то индивидуальные предприниматели, юридические лица или государственные учреждения, должны отправлять на карантин всех новичков, проводить их вакцинацию и стерилизацию. Выгонять зверей из приютов нельзя, а тех, у кого есть указание на владельца, в обязательном порядке возвращать. Усыплять питомцев также запрещено, исключая случаи, когда ветеринар подтвердит несовместимый с жизнью диагноз. «Запрещается умерщвление животных способами, приводящими к их гибели от удушья, перегрева, переохлаждения, применения курареподобных препаратов, аммиака и его растворов, препаратов группы миорелаксантов и иными болезненными способами, а также умерщвление в присутствии малолетних», – сказано в пояснительной записке. Отдавать подопечных медикам для опытов приютам также запрещено.

Отметим, что закон не распространяется на диких животных, обитающих в естественной среде обитания, тех, которые относятся к природным ресурсам, сельскохозяйственных и синантропных (например, уличные мыши и крысы) животных.

Тем, кто потерял своего четвероногого друга, приюты обязаны показать всех своих подопечных. Информация о каждом звере, живущем у благотворителей, должна быть опубликована в интернете в течение трех дней после его поступления. Каждый нос подлежит документальному учету, такие учреждения должны маркировать зверей неснимаемыми и несмываемыми метками.

Бездомных животных закон позволяет вернуть на прежние места обитания, но только после отлова, стерилизации и маркировки, если зверь не проявляет «немотивированной агрессии». Тех, у кого метки уже есть, отлавливать запрещено.

Организации, которые занимаются отловом бездомных собак, обязаны снимать на видео и процесс поимки, и возвращение на волю. Записи и общая информацию о количестве пойманных по требованию должны быть предоставлены органам местной власти. А любой, кто заметил на своей территории немаркированного зверя, обязан сообщить об этом в ветнадзор.

Подобная программа уже действует в Петербурге. В 2005 года с бездомными животными работали по методу ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – возврат). За счет бюджета города уличных собак ловили, стерилизовали, прививали от бешенства и возвращали обратно, исключая случаи, когда зверь ведет себя агрессивно. В октябре 2018 года городской суд удовлетворил иск петербурженки, которая потребовала запретить возврат безнадзорных животных на улицу, но, где их содержать, осталось неясным, так как в городе нет государственных приютов, а мест в частных организациях и без того не хватает. Накануне решить проблему на законодательном уровне решили депутаты. В региональный парламент внесен законопроект, предписывающий возвращать здоровых животных после стерилизации туда, где их подобрали.

Позаботились авторы федерального закона и о зоозащитниках. Тем, кто хочет помогать органам государственного надзора, может быть присвоен статус «общественного инспектора в области обращения с животными», активисту положено выдать соответствующее удостоверение. Документ позволит ему фиксировать на фото и видео правонарушения, ограничивать его в этом законом запрещено.

Одобренный Госдумой текст также запрещает держать диких животных в квартирах, частных домах и на садовых участках. Перечень тех, кому жить рядом с людьми можно, будет разработан правительством. Норма вступит в силу не раньше 2020 года, зверей, приобретенных до этого срока, она не касается.

Принятый в третьем чтении закон устанавливает лишь общие требования, на проработку подзаконных актов правительством он отводит 180 дней со дня вступления в силу. Определить предстоит перечень опасных собак, запрещенных к содержанию животных, требования к использованию зверей в культурно-зрелищных целях, методические указания приютам и тем, кто занимается отловом бездомных животных. Также еще не определен порядок надзора и как нужно обращаться с конфискованными дикими животными, не прописана административная и уголовная ответственность за нарушения ряда норм нового закона.

В сентябре этого года в Петербурге бывшим губернатором Георгием Полтавченко была подписана декларация обращения с животными. Она предполагает исключительно гуманные методы форм работы с бездомными кошками и собаками, поддержание благополучной экологической обстановки и формирование общественного мнения в сторону «цивилизованного, гуманного и этического отношения к животным».

По данным Государственной ветеринарной службы, в Петербурге живет примерно миллион кошек и порядка трехсот тысяч собак.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»