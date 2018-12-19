Москвич родом из Бангладеш придумал, как переправить соотечественника в ЕС. Финны помешали

Гражданин России родом из Бангладеш подозревается в организации нелегальной миграции из Москвы в Финляндию. Об этом 19 декабря сообщили в Пограничной охране Финляндии.

По данным ведомства, выходец из азиатской республики поспособствовал своему соотечественнику попасть в Европу. Россиянин помог сделать финскую визу, во время подачи заявления на которую дипмиссии были предоставлены ложные сведения о поездке, купил билеты, организовал размещение в Финляндии. Оба 15 ноября отправились в Хельсинки на поезде «Лев Толстой». Пограничникам бангладешец рассказал, что едет в Финляндию на пару дней, после чего вернётся в Россию, а спутника представил как коллегу. Даже обратным билетом в Москву гость из Бангладеш был обеспечен.

Однако 17 декабря оба были задержаны в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Гражданин РФ летел в Россию, а вот бангладешец направлялся в Португалию, откуда, по информации финской Погранохраны, возвращаться на родину не собирался.

В результате россиянина арестовали, а гражданина азиатской республики отправили в Россию и запретили въезд в страны Шенгена.

Дело передано в прокуратуру.