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Строительство
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20.12.2018 10:21
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«Дальпитерстрой» построил в Шушарах "умный" дом

«Дальпитерстрой» построил в Шушарах "умный" дом

ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

Строительная компания «Дальпитерстрой» готовит к вводу необычный дом. Двадцатипятиэтажный "колосс" в цветах российского флага – первое, что теперь видят люди на въезде в Шушары. Но интерес вызывает не расцветка фасада, а высокотехнологичная начинка здания.

УК «Комфорт-Сервис», которая будет обслуживать дом, не поскупилась на технические новинки. В каждой из семи сотен квартир компания установила многофункциональные домофоны. С их помощью жильцы смогут связаться с диспетчером при пожаре, затоплении или в любой другой чрезвычайной ситуации.

Александр Иващенко, генеральный директор УК «Комфорт-Сервис»: «Диспетчерская будет реагировать на вызов, даже если на том конце провода тишина. Зачем это нужно? Представим ситуацию. Жильцу резко стало плохо. Вызвать врача он не в состоянии. Сил хватает только на то, чтобы сдернуть трубку домофона. В эту же секунду диспетчеру поступит сигнал. Не услышав ответа, он как минимум отправит в квартиру сотрудника для выяснения обстоятельств». 

Еще одно модное нововведение для жильцов – возможность проникнуть в дом бесконтактно, с помощью смартфона. Зачем стоять на морозе или под дождем, роясь в сумке в поисках ключей, если можно открыть дверь с помощью специального мобильного приложения?

Во всех квартирах на радиаторах установлены «умные» счетчики, или, говоря техническим языком, «счетчики-распределители тепловой энергии». Как они работают? Перед радиатором установлен терморегулятор, с помощью которого собственник выставляет комфортное для него значение температуры в помещении. Счетчик-распределитель считает, сколько тепловой энергии ушло на обогрев данного помещения. Раз в месяц собственник передает показания счетчика в УК и получает счет за оплату реально потребленных килокалорий.

Наконец, в каждую квартиру проведены высокоскоростной интернет и телевидение. В пакете кабельного оператора «Теле-Сервис» – более 150 каналов, один из которых уникален и создан специально для данного дома. На этом канале 24 часа в сутки с камер видеонаблюдения будет транслироваться происходящее на парковке и придомовой территории. Так жители смогут следить за своим автомобилем, не выходя из дома и даже не выглядывая в окно.

"Умный" дом планируют ввести в эксплуатацию до конца текущего года.

Справка о компании ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, корп. 7.1 на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория предприятия «Шушары», уч. 557 (Центральный), кадастровый номер 78:42:15106:103 – застройщик ООО «СК «Дальпитерстрой», проектная декларация на сайте https://www.dalpiterstroy.ru/house/118-shushary_k7_1/

 

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«Дальпитерстрой» построил в Шушарах "умный" дом

Строительная компания «Дальпитерстрой» готовит к вводу необычный дом. Двадцатипятиэтажный "колосс" в цветах российского флага - первое, что теперь видят люди на въезде в Шушары. Но интерес вызывает не расцветка фасада, а высокотехнологичная начинка здания.
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