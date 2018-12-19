Петербургские автозаводы разогнали конвейер. В ноябре выпуск машин вырос на 17%

Петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили в ноябре 2018-го 36,2 тысячи машин, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2017 года, говорится в материалах Петростата, опубликованных 19 декабря.

Всего за 11 месяцев 2018-го предприятия собрали 344,1 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 8,9% больше показателя за тот же период 2017-го.

На данный момент автозаводы Санкт-Петербурга выпускают девять моделей автомобилей – Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.