В Петербурге пройдут ХХ Всероссийские соревнования по настольному теннису среди спортсменов с инвалидностью

В Санкт-Петербурге в двадцатый раз состоятся Всероссийские соревнования по настольному теннису «Кубок Петра I» и вновь будут разыграны награды Кубка России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Поболеть за спортсменов смогут все желающие, вход на соревнования свободный.

С каждым годом во Всероссийских соревнованиях «Кубок Петра I», которые проходят с 1998 года, участвует все больше и больше теннисистов с поражением опорно-двигательного аппарата. В этом году заявлено 190 спортсменов из разных регионов России. Соревноваться атлеты будут в личных и командных первенствах «Кубка Петра I», также параллельно пройдут одиночные состязания среди мужчин и женщин в рамках Кубка России.

Организаторами мероприятия выступили Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и Федерация Спорта Инвалидов Санкт-Петербурга. Восьмой год подряд помощь в проведении соревнований оказывает Благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» со своими партнерами.

Соревнования пройдут с 20 по 23 декабря в СК «Комета» (Загребский бульвар, д. 28А). Поддержать спортсменов смогу все желающие – в соревновательные дни вход свободный.

С расписанием XX Всероссийских соревнований по настольному теннису «Кубок Петра I» и Кубок России можно ознакомиться на сайте БФ «ТОЧКА ОПОРЫ».