Происшествия
«Очередная провокация». Российский МИД ответил на планирующийся проход кораблей Украины и НАТО в Керченском проливе
«Несанкционированный проход украинских военных кораблей», который анонсировали в СНБО, станет «очередной безответственной провокацией». Так ситуацию прокомментировала официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.
«Это просто объявление об очередной провокации, носящее такой же провокативный характер <...> Оно абсолютно безответственное», – цитирует 19 декабря Захарову ТАСС.
По ее словам, анонсированные действия украинской стороны только усугубят ситуацию в регионе.
Напомним, что о проходе украинских кораблей через Керченский пролив ранее рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны постсоветской республики Александр Турчинов. По его словам, Украина пригласила присоединиться и НАТО, однако в альянсе не ответили.
Справка:
Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. В 10 пограничных с РФ областях Украины с 26 ноября сроком на 30 дней введено военное положение.