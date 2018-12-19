Россельхозбанк стал финалистом регионального конкурса «Доверие потребителя»

Фото предоставлено АО «Россельхозбанк»

В Северной столице подвели итоги XI ежегодного независимого конкурса участников рынка недвижимости «Доверие потребителя».

Санкт-Петербургский филиал РСХБ вышел в финал в номинации «Банк, работающий с ипотекой, пользующийся наибольшим доверием потребителей рынка недвижимости».

В этом году в конкурсе приняли участие 24 банка, 31 риэлторское агентство, 46 строительных компаний, 52 жилых комплекса. В голосовании отметилось около 10 тысяч пользователей Интернета и посетителей отраслевых выставок. В составе Экспертного совета работали более 25 профессиональных наблюдателей.

«Высокое доверие жителей региона – это награда для нашего филиала. Ипотечные продукты Россельхозбанка востребованы в регионе: за минувшие 5 лет за счет кредитных программ Банка свыше 12 000 семей региона улучшили свои жилищные условия. Только за минувший год портфель ипотечных займов показал 100 % рост, увеличившись с 9 до 18 млрд рублей», — отметил заместитель Директора филиала по розничному бизнесу Иван Власенко.

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