«Планетоград» сократился вчетверо. Но Пулковскую обсерваторию это не спасет

Setl City отказался от строительства вблизи Пулковской обсерватории трех из четырех кварталов «Планетограда», сократив площадь проекта с 239 до 58 га. Девелопер объяснил решение шагом навстречу общественности. Однако собственник земли — компания «Моргал инвестментс», и она от планов публично не отказывалась.

Роман Пименов/Интерпресс

Проект «Планетоград» неподалеку от Пулковской обсерватории реализует компания «АРТ созидание», которая входит в Setl Group. Первоначально ЖК состоял из четырех очередей общей площадью 1,4 млн кв. метров жилья. Застройщик объявил о решении сократить «Планетоград», отказавшись от строительства трех очередей. В урезанном варианте останутся 335 тысяч кв. м жилья, два детских сада и две школы.

В компании объяснили пересмотр своих планов шагом навстречу общественности. Напомним, что застройка территории около Главной астрономической (Пулковской) обсерватории (ГАО РАН) уже второй год вызывает протесты градозащитников. По их мнению, строительство там делает невозможными наблюдения, и, соответственно, научная деятельность учреждения сильно сократится. Руководство ГАО РАН, впрочем, против жилых домов не возражало и не видело негативного влияния соседства. Появление «Планетограда» там согласовали еще в апреле 2018 года. А в начале декабря учреждение вдруг направило на согласование в Российскую академию наук план по переносу наблюдений на другие базы.

Как указывают активисты, новые жилые комплексы не только мешали обсерватории, они могли оказаться фактически на костях защитников Ленинграда, в память о которых возведен комплекс мемориалов, объединенный Большим и Малым блокадными кольцами. «Зеленый пояс славы» является компонентом объекта всемирного наследия «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников». Градозащитники подали ряд исков для приостановки строительства и в первой инстанции даже сумели добиться признания разрешения на строительство первой очереди незаконным. Однако в дальнейшем суд отменил это решение.

Представители компании в комментарии «Фонтанке» заявили, что точные границы «пояса» неизвестны, и ранее планировавшаяся застройка «возможно, частично попадала» на объект культурного наследия. Сокращение проекта, по их словам, эту возможность исключило.

Судебные разбирательства тянутся уже более года — все это время стройка замерла, на месте «Планетограда» пока стоят только бетонные коробки. По словам представителя компании, возобновить работы застройщик планирует в начале следующего года, как и продажи жилья в проекте.

«Требуется целый ряд мероприятий, необходимых для расконсервирования объекта. Сейчас мы уже приступаем к ним, думаю, полное возобновление строительства стартует в начале следующего года», – пояснили в компании.

За время старта продаж жилья в «Планетограде» Setl успел заключить договоры с 540 дольщиками, и компания достойно вышла из непростой ситуации. Дожидаться обещанных квартир остались порядка 50. С теми клиентами, кого пауза на стройплощадке не устроила, компания договаривалась в индивидуальном порядке. «С большинством дольщиков вопрос был решен, как уже говорилось, через возврат денежных средств или перевод на другой объект», – пояснил представитель девелопера.

Сокращенный вариант «Планетограда», обещает застройщик, будет малоэтажным, уютным и более зеленым, чем планировалось ранее.

Но отказ Setl City от реализации большей части проекта не защищает участок от застройки.

Собственником территории является компания «Моргал инвестментс», 100% которой, по данным базы СПАРК, принадлежат кипрскому офшору «Моргал Инвестментс Лимитед». Функциональное назначение участков по-прежнему позволяет его владельцам реализовать в этом месте строительный проект.

Генеральный директор «Моргал» Давид Гиттерман, что примечательно, лично присутствовал на заседаниях суда по «Планетограду» и время от времени междометиями комментировал выступления истцов-градозащитников.

Дозвониться до «Моргал инвестментс» оказалось делом непростым. У респектабельного землевладельца нет собственного сайта, по телефонам, указанным на сторонних ресурсах, отвечают представители других компаний. С первого раза поговорить с представителем «Моргала» не удалось — сотрудник просто повесил трубку. На повторный звонок корреспондент получил короткий ответ: «Извините, мы сейчас не работаем».

Активисты к известию о сокращении площади «Планетограда» отнеслись крайне скептически. По их мнению, даже в сокращенном варианте жилой комплекс может слепить телескопы обсерватории, – во время активного периода строительства ЖК самый светосильный телескоп не мог работать.

В Setl Group назвать потери компании за время судебных баталий отказались. Эксперты, в свою очередь, не исключают, что они могут составлять до миллиарда рублей.

«Убытки застройщика существенны – они могут составлять до 1 млрд рублей: часть средств по договорам долевого участия с учетом рассрочек и прочих условий. Частично они могли быть компенсированы за счет других многочисленных объектов Setl Group. Нельзя не учесть и неизмеримые расходы – на консервацию строительной площадки и простои, а также судебные издержки», – говорит директор департамента жилой недвижимости Colliers International Елизавета Конвей.

По ее словам, в ситуации много внутренних противоречий. «К сожалению, наше законодательство не в состоянии однозначно её трактовать, а судебные баталии могут растянуться на непредсказуемо долгое время. Вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация, репутационные риски, на мой взгляд, минимальны. Setl Group давно завоевала себе имя, и сейчас только подтвердил репутацию», – резюмирует эксперт.

По мнению руководителя направления девелопмента Becar Asset Management Екатерины Тейдер, оценивать ситуацию, базируясь на действующем законодательстве, в данном случае не имеет смысла, так как сильное влияние на ее развитие оказывает не Фемида.

«Ориентироваться на общественное мнение, которое в этом случае абсолютно понятно, стоило бы на более ранних этапах реализации проекта, ведь необходимо учитывать интересы всех участников его реализации. При этом тот факт, что в проекте уже существуют дольщики, вложившие свои деньги, возможно, взявшие на себя ипотечные обязательства, сейчас удобно отодвигать на второй план. Сначала выдавать разрешительную документацию на строительство, а потом отзывать ее, делая вид, что это не будет иметь никаких последствий, – спорная позиция», – говорит Тейдер.

Эксперт выразила уверенность, что поставить строительные работы на паузу до «кристаллизации статуса» проекта является разумным выходом.

«Что касается конкретно Setl City – это крупная финансово устойчивая компания, у которой есть возможность закончить этот проект. Сейчас все ушли в плоскость рассуждений и обсуждений, стараясь снизить накал страстей, и, скорее всего, проект будет временно на паузе, после чего стороны вернутся в плоскость рациональных решений, связанных с реализацией вопросов», – добавила Тейдер.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»