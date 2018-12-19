Владелец самой дорогой шавермы Петербурга приговорен к пяти годам за росчерк пера

В Петербурге к пяти годам колонии приговорен предприниматель Али Шахрзаев. Он получил известность как владелец самой дорогой шавермы, стоившей 90 млн рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 19 декабря, Смольнинский суд признал Шахрзаева виновным в мошенничестве, регистрации незаконных сделок с недвижимостью и фальсификации общего собрания акционеров.

«Шахрзаев, имея в собственности 50 % доли в уставном капитале ООО «СПб», стоимость чистых активов которых составляла 89 млн рублей, незаконно принял решение об увеличении уставного капитала, став таким образом собственником 95 % доли, а другой совладелец – 5 %», – сообщили в пресс-службе.

На «СПб» была записана шаверма у Ладожского вокзала. Партнером Шахрзаева по компании являлся бизнесмен Мурад Мурадян. Его, по данным «Фонтанки», признали потерпевшим по этому делу. Потери Мурадяна оценены в 40 млн рублей.

За махинацию с шавермой Шахрзаев получил пять лет колонии, а совокупно с приговором Всеволожского суда по делу о ресторанной войне выходцев из Азербайджана и Армении – 12 лет.