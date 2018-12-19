Специалисты Группы «Эталон» приняли участие во Всероссийском форуме «ПроеКТОриЯ»

ГК «Эталон»

С 11 по 14 декабря в Ярославле проходил Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ».

В этом году впервые на Форуме под эгидой Минстроя России были представлены кейсы по направлениям строительства и ЖКХ в рамках проекта «Я – Строитель Будущего!». В конкурсную комиссию по оценке отраслевых заданий вошли эксперты Группы «Эталон».

Участникам форума необходимо было справиться с кейсом по энергосбережению и решить практическую задачу по BIM-моделированию. Чтобы успешно справиться с задачей по энергосбережению, участникам нужно было предложить наибольшее количество практических решений для популяризации в России энергоэффективных технологий. Например, школьники предложили внедрять в России энергонулевые спортзалы и с помощью экоблогеров популяризовать применение энергосберегающих технологий.

В рамках работы над кейсом по BIM-моделированию школьники с помощью экспертов оценили участок и его ограничения, провели исследования рынка, разработали информационную модель жилого комплекса со всей необходимой инфраструктурой. Для решения кейса проводились исследования реального рынка и существующих продуктов в недвижимости. Участники с особым вниманием отнеслись к вопросу оптимального зонирования участка и созданию инфраструктуры. Из инновации школьники предложили использование в проектах модульных ванных комнат.

«Такие мероприятия очень полезны как для школьников, так и для профессионалов отрасли. Думаю, нам есть чему поучиться друг у друга, поэтому мы с большим удовольствием приняли участие в форуме. Нам кажется, именно такие мероприятия вдохновляют школьников на выбор будущей профессии и дальнейшую учебу. Группа «Эталон» – один из лидеров в области применения BIM-технологий в России. Сегодня строительство всех объектов Компании ведется с применением этих технологий», – отметила директор службы комплексного контроля строительства ООО «НТЦ «Эталон» Анастасия Пулатова.

Форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» проходит в России ежегодно при поддержке Минпросвещения России и объединяет победителей региональных конкурсов и олимпиад для школьников со всей страны, ведущих педагогов, экспертов российских компаний для решения актуальных вопросов в области профессиональной ориентации и самоопределения.

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