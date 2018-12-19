«Черная пятница» не помогла. Оборот розничной торговли в Петербурге падает второй месяц подряд

В ноябре 2018 года петербургские ретейлеры заработали 119,4 млрд рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 0,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Петростата, опубликованных 19 декабря. Показатель сокращается второй месяц подряд: до этого с начала 2017 года оборот розничной торговли показывал рост.

В январе – ноябре петербуржцы потратили в магазинах 1,25 трлн рублей, что на 2,4% больше, чем за 11 месяцев 2017 года.

Снижение в основном произошло из-за экономии на продуктах. Так, на еду петербуржцы потратили в ноябре 39,3 млрд рублей, что на 0,7% меньше, чем год назад. Расходы на непродовольственные товары упали на 0,5%, до 80,1 млрд рублей.

Зато петербуржцы стали чаще есть вне дома. Оборот общественного питания по итогам 10 месяцев вырос на 5,5%, до 70,7 млрд рублей. Только в ноябре рестораны, кафе и бары заработали 6,6 млрд рублей — на 5,9% больше, чем за тот же месяц годом ранее.