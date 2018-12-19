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Происшествия
19.12.2018 17:20
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Украина пообещала провести свои корабли через Керченский пролив при поддержке НАТО. В альянсе не спешат присоединяться

У украинских военных «нет альтернативы», кроме как устроить проход флота для того, чтобы остановить якобы имеющий место «захват Азовского моря» Россией. Для поддержки Украина приглашает натовские корабли или «хотя бы наблюдателей». Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны постсоветской республики Александр Турчинов.

«Я надеюсь, что во время следующего прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив они [НАТО] хотя бы отправят к нам своих наблюдателей. Когда к этому вопросу будет приковано внимание ведущих стран мира, Россия подожмет хвост и не рискнет агрессивно действовать», – цитирует 19 декабря Турчинова BBC.

По его словам, если Украина отступит, то якобы тем самым даст установить «новые морские границы в Черном море». Турчинов уверен, что медлить украинцам нельзя, так как «нет альтернативы таким действиям».

Секретарь СНБО Украины признался, что в Североатлантическом альянсе пока не ответили на призыв присоединиться к проходу через Керченский пролив.

В МИД РФ уже назвали заявление Турчинова «безответственной провокацией».

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о намерении альянса усилить присутствие в регионе Черного моря, однако, зайдут ли корабли альянса в Азовское море, он не ответил.

Справка:

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. В 10 пограничных с РФ областях Украины с 26 ноября сроком на 30 дней введено военное положение.

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