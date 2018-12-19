Мыльный след в Тярлевском ручье вывел к источнику. Муть ползёт из спуска Водоканала

Инспекторы Государственного экологического контроля нашли трубу, из которой в приток Славянки попадает вода с душком и белой субстанцией. Место сброса в Пушкинском районе Петербурга 19 декабря продолжают обследовать.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по природопользованию Петербурга, Тярлевский ручей вспенивает общесплавной выпуск, который курирует Водоканал. Рядом с утопающей в пене трубой приметили также неестественно-синее пятно. Аналогичные метаморфозы цвета на прошлой неделе увидели на Славянке, но проверка реки тогда не дала результата.

Сотрудники Водоканала были извещены и уже выясняют, кто пользуется спуском и сливает в ручей стоки, уточнили в комитете. На самом предприятии оперативно предоставить комментарий не смогли.

В октябре Росприроднадзор заявил, что возбудил дело по факту загрязнения Славянки и расследование ведется в отношении Водоканала. На предприятии объяснили, что река страдает от РЖД и колонии, а сливать сточные воды прекратят через год.

Видео: комитет по природопользованию