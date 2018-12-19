Новый вид амфибии назвали именем Трампа. Dermophis donaldtrumpi слепы и прячут голову в песок

Учёные собираются назвать новый вид безногих земноводных, зарывающих голову в песок, в честь американского президента Дональда Трампа. Право имянаречения выкупили за 25 тысяч долларов.

Как сообщает The Guardian 19 декабря, возможность придумать название разыграли на аукционе в Великобритании. Самую высокую цену предложил сооснователь британской компании по продаже экологически чистых строительных материалов EnviroBuild Эйдан Белл. Он сравнил способность маленького существа прятать голову в песок с подходом Дональда Трампа к глобальному потеплению и выложил за «идеальное имя» 19,7 тысячи фунтов стерлингов (25 тысяч долларов).

«[Dermophis donaldtrumpi] особенно чувствителен к последствиям изменения климата и, следовательно, находится под угрозой вымирания в результате климатической политики своего однофамильца», – цитирует Белла BBC.

По информации СМИ, Dermophis donaldtrumpi принадлежат к виду слепых амфибий, достигают в длину около 10 сантиметров. Земноводные похожи на дождевого червя и различают только свет и тень.

Амфибия — не первый организм, который получил имя Дональда Трапа. Учёные уже называли в честь президента похожую на него моль и один из видов морских ежей.