18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-6°C
/ Завтра: -8
$ 67.11р
76.47р
17:40 19.12.2018
Расширенный поиск

Общество
19.12.2018 17:04
Печать

Вице-премьер РФ пообещала обсуждение с обществом запрета на продажу алкоголя россиянам до 21 года

 

Запрет на продажу спиртного лицам, не достигшим 21 года, – это «давняя инициатива Минздрава», который «одухотворен» последними опросами и продолжает ее продвигать. Однако в этом вопросе необходимо обсуждение с обществом и экспертами, считает российский вице-премьер Татьяна Голикова.

«Для всех было удивлением, что большинство наших граждан высказались за то, чтобы поднять возраст. Подобного рода инициативы всегда очень серьезно должны публично обсуждаться», – цитирует 19 декабря Голикову ТАСС.

Она отметила, что к февралю «одухотворенный последними исследованиями» Минздрав должен подготовить целостную программу по здоровому образу жизни. После этого нужно делать выводы, считает Голикова.

Закон, предусматривающий увеличение минимального возраста продажи крепкой алкогольной продукции, разработало  Министерство здравоохранения РФ, и 14 декабря документ был размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Информация о том, что власти собираются повысить минимальный возраст, с которого можно покупать спиртное, появилась еще в сентябре. Об этом осенью рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, которая, однако, не уточнила, что будет являться границей. Опросы общественного мнения показывают, что большинство россиян выступают за повышение возраста, с которого можно будет купить алкоголь. В России эту меру предлагали и раньше, однако депутаты сходились во мнении, что возрастной ценз противоречит Конституции.

Сейчас спиртное в России разрешено продавать людям, достигшим 18 лет. Кроме того, действует запрет на реализацию алкоголя в магазинах в ночное время: например, в Петербурге невозможно легально купить бутылку с 22:00 до 11:00 часов. Существует и административное наказание за распитие спиртного в общественных местах. Помимо этого, власти могут вводить особые ограничения на реализацию спиртосодержащих напитков, например во время массовых мероприятий.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Эталон»
19.12.2018 17:23

Специалисты Группы «Эталон» приняли участие во Всероссийском форуме «ПроеКТОриЯ»

С 11 по 14 декабря в Ярославле проходил Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ».
фото предоставлено компанией "Аэрофлот"
19.12.2018 16:25

Аэрофлот зарегистрировал породную группу своих служебных собак и провел их презентацию

Аэрофлот зарегистрировал породную группу «шалайка» в системе Российской кинологической федерации (РКФ) и провел ее презентацию.
Компания Л1
19.12.2018 15:57

По ЖК «Маршал» получены положительные заключения

Компания Л1 получила от АО «Петроэлектросбыт» акт о соответствии техническим условиям жилого комплекса «Маршал».
АО «Строительный трест»
19.12.2018 14:29

ЖК NEWПИТЕР – лауреат премии «КАИССА-2018»

Жилой квартал NEWПИТЕР* признан лучшим проектом по комплексному освоению территории по итогам XXIV межрегиональной ежегодной премии в сфере недвижимости «КАИССА-2018».
Магазин Кей
19.12.2018 13:12

Безопасность телефона: КЕЙ рассказывает о возможных методах разблокировки

Сегодня вместе с КЕЙ мы поближе познакомимся с популярными средствами защиты смартфонов и постараемся определить самые эффективные из них
ГК «Эталон»
19.12.2018 13:04

Корпус 8.1 квартала «Галактика» аккредитован по программе военной ипотеки еще одним банком

Банк «Открытие» аккредитовал корпус 8.1 квартала «Галактика» от «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») по программе «Военная ипотека».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
19.12.2018 12:31

«Лучший урок письма» от «России»

Авиакомпания «Россия» примет участие в XVII Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма».
«Лидер Групп»
18.12.2018 17:44

ГК «Лидер Групп» объявляет о скором увеличении цен

24 декабря, в связи с повышением строительной готовности, будут увеличены цены на квартиры в ЖК AEROCITY и в ЖК «Территория» первой и второй очередей.
ГК "КВС"
18.12.2018 17:39

В кругу друзей прибыло

У компании «КВС» появился новый партнер - детский клуб «Цветы жизни» в микрорайоне «Ясно.Янино»
18.12.2018 17:36

Увидеть и купить

Любой покупатель квартиры в новостройке мечтает ее увидеть. Компания «КВС» позаботилась о своих покупателях и организовала для них меблированный шоу-рум.
ГК «КВС»
18.12.2018 17:26

Удивительная фотосессия от «КВС»

Летом текущего года компания «КВС» начала строительство жилого квартала бизнес-класса «Наутилус». Малоэтажный комплекс будет выполнен в необычном стиле стимпанк, в основу которого легла атмосфера викторианства.
ГК «КВС»
18.12.2018 17:21

Специальное предложение от ГК «КВС»

В «квартале 3» ЖК «Ясно.Янино» открывается продажа квартир со встроенными кухнями от «Первой мебельной фабрики».