Вице-премьер РФ пообещала обсуждение с обществом запрета на продажу алкоголя россиянам до 21 года

Запрет на продажу спиртного лицам, не достигшим 21 года, – это «давняя инициатива Минздрава», который «одухотворен» последними опросами и продолжает ее продвигать. Однако в этом вопросе необходимо обсуждение с обществом и экспертами, считает российский вице-премьер Татьяна Голикова.

«Для всех было удивлением, что большинство наших граждан высказались за то, чтобы поднять возраст. Подобного рода инициативы всегда очень серьезно должны публично обсуждаться», – цитирует 19 декабря Голикову ТАСС.

Она отметила, что к февралю «одухотворенный последними исследованиями» Минздрав должен подготовить целостную программу по здоровому образу жизни. После этого нужно делать выводы, считает Голикова.

Закон, предусматривающий увеличение минимального возраста продажи крепкой алкогольной продукции, разработало Министерство здравоохранения РФ, и 14 декабря документ был размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Информация о том, что власти собираются повысить минимальный возраст, с которого можно покупать спиртное, появилась еще в сентябре. Об этом осенью рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, которая, однако, не уточнила, что будет являться границей. Опросы общественного мнения показывают, что большинство россиян выступают за повышение возраста, с которого можно будет купить алкоголь. В России эту меру предлагали и раньше, однако депутаты сходились во мнении, что возрастной ценз противоречит Конституции.

Сейчас спиртное в России разрешено продавать людям, достигшим 18 лет. Кроме того, действует запрет на реализацию алкоголя в магазинах в ночное время: например, в Петербурге невозможно легально купить бутылку с 22:00 до 11:00 часов. Существует и административное наказание за распитие спиртного в общественных местах. Помимо этого, власти могут вводить особые ограничения на реализацию спиртосодержащих напитков, например во время массовых мероприятий.