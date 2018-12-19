Скандально известный инженер пересёк США, не прикасаясь к рулю и педалям

Бывший инженер Google Энтони Левандовски утверждает, что является первым человеком в США, проехавшим весь путь от побережья до побережья на автомобиле, не прикасаясь к рулю и педалям.

Как пишет The Telegraph, Левандовски преодолел 5 тысяч километров от Сан-Франциско до Нью-Йорка на Toyota Prius, оборудованной системой автопилота уровня «2», что по принятой сейчас классификации предусматривает весьма ограниченный функционал и подразумевает постоянный контроль со стороны водителя. Для сравнения: в Tesla установлен автопилот уровня «3» и «3+», то есть ему под силу более сложные задачи, чем те, на который способен Prius Левандовски. Тем не менее инженер утверждает, что брал управление на себя только на заправках и когда надо было остановиться на ночевку.

О таком «беспилотном» путешествии давно мечтали разработчики. Мешало не столько отсутствие технологий, столько ограничения, накладываемые законодательствами разных штатов на испытания беспилотных транспортных средств. Судя по опубликованному видео, мистер Левандовски просто игнорировал эти ограничения.

Энтони Левандовски вообще неоднозначная фигура в технологической отрасли. Он один из самых выдающихся разработчиков автомобильных систем без водителя, в свое время помогавший в этом корпорации Google. Уйдя от Пейджа и Брина, Левандовски основал собственный стартап, но потом присоединился к Uber. Оттуда его уволили после скандала и суда по обвинению в том, что он якобы передал Uber коммерческие секреты Google.

В ответ Левандовски заявил, что компании слишком увлекаются разработками «автомобилей без водителей», в то врем как уже существующие технологии не находят достаточного применения. Полностью автономные транспортные средства могут появиться не раньше следующего десятилетия, считает Левандовски, так что пока необходимо сосредоточиться на полуавтономных системах, потенциал которых недостаточно раскрыт.

В опубликованном видеоролике, снятом интервальной съемкой, показано пятидневное путешествие по 13 штатам на Toyota Prius. Маршрут пролегал в основном по автомагистралям в объезд крупных городов и населенных пунктов. Второй уровень автономности «Приуса» предполагает, что автомобиль может самостоятельно ускоряться, тормозить и маневрировать между полосами, но нуждается в постоянном наблюдении человека.

A Weekend Drive from Pronto.ai on Vimeo.



