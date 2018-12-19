Росстат: Реальные доходы россиян в ноябре снизились на 2,9%

Реальные доходы россиян (за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) в ноябре 2018 года снизились на 2,9% по сравнению с октябрем текущего года, говорится в материалах Росстата, опубликованных 19 декабря. По сравнению с ноябрем прошлого года показатель сократился также на 2,9%.

Денежные доходы россиян в ноябре снизились на 1,9% к октябрю, но выросли на 3% к ноябрю прошлого года, составив 32,3 тысячи рублей. При этом среднемесячная зарплата в ноябре 2018 года выросла на 1% в номинальном (до 42,75 тысяч рублей) и на 0,5% в реальном выражении к предыдущему месяцу. По сравнению с ноябрем 2017 года рост составил 8,6% в номинальном и 4,6% в реальном выражении.

Зато уровень безработицы снизился. Как сообщает Росстат, в ноябре 2018 года статус безработного имели более 3,65 млн человек, что на 6% меньше, чем год назад.