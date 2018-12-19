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Общество
19.12.2018 16:52
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Руководство NASA поблагодарило российских военнослужащих за спасение экипажа «Союз МС-10»

 

Представители американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) вручили военнослужащим Центрального военного округа благодарности за проведение операции по поиску и спасению экипажа космического корабля «Союз МС-10», которая состоялась 11 октября в Казахстане. Об этом 19 декабря сообщило Минобороны России.

"В торжественной обстановке представители Роскосмоса и NASA поблагодарили экипажи самолетов, вертолетов, поисково-спасательных машин и оперативный расчет управления посадки Центрального военного округа «За выдающуюся поддержку в случае непредвиденных обстоятельств и поддержку экипажа». Церемония проходила в Казахстане, куда поисково-спасательная группа ЦВО прибыла для встречи экипажа «Союз МС-09»", – сообщает военное ведомство.

Ранее сообщалось, что 17 военнослужащих представлены к государственным и ведомственным наградам за спасение космонавтов 11 октября. Они получат медали «За спасение погибавших», «За воинскую доблесть» и новые звания.

Корабль «Союз МС-09», который скоро отправится на Землю, будут изучать сотрудники спецслужб. 11 декабря российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко совершили внеплановый выход в открытый космос, который длился шесть часов. Они осмотрели обшивку корабля «Союз МС-09» и взяли мазки в районе обнаруженного ранее отверстия и образцы герметика, которым оно было закрыто. Пробы поместили в изолирующий контейнер, его собирались передать следователям.

Дыру в корабле «Союз МС-09» обнаружили еще в конце августа и сразу же заделали. Однако причины ее появления не выяснили до сих пор. Рядом с отверстием нашли следы работы дрели. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подозревал в инциденте даже «космонавта со сверлом». Официальных версий пока не озвучивали. В СМИ называли самые разные варианты — от производственного брака до саботажа.

 

Справка:

«Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-10» стартовал с Байконура 11 октября и должен был доставить на Международную космическую станцию российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга. Третье место занимал контейнер с грузом. На 122-й секунде пилотируемый корабль потерял управление и упал. Оба члена экипажа корабля после аварии остались живы, эвакуировавшись в специальной капсуле.

По факту аварии следственный отдел СКР на комплексе Байконур возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ, повлекших крупный ущерб (ст. 216 УК РФ).

Установлением причин аварии занималась специальная комиссия Роскосмоса. Причиной неудачи назвали ошибочные, небрежные действия сборщиков на Байконуре.

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