Пьяных водителей внесут в базу Минздрава. Но только с их разрешения

Данные о водителях, попавшихся на пьяной езде, собираются вносить в единую электронную базу Минздрава. Доступ к ней будет у всех инспекторов ГИБДД.

По словам начальника отделения экзаменационной деятельности ГУОБДД МВД РФ Николая Гилякова, в Минздраве подтвердили готовность базы и пополнять ее начнут, предположительно, уже с 2019 года, сообщает 19 декабря портал Autonews. Но вносить данные в базу можно будет только с письменного разрешения. При составлении протокола за нетрезвое вождение водителю предложат подписать согласие на отправку сведений в базу Минздрава.

С января по октябрь 2018 года сотрудники Госавтоинспекции задержали в России 303,7 тысячи пьяных водителей. Еще 165,6 тысячи человек отказались пройти медосвидетельствование. При этом общее число таких случаев, отметили в ГИБДД, с начала года снизилось на 9,9%.

За 10 месяцев нетрезвые водители попали в 12,7 тысячи ДТП. По сравнению с прошлым годом таких аварий тоже стало меньше – на 9,4%. Также на 11,4% снизилось количество аварий, в которых водители отказались от медосвидетельствования: в январе – октябре их было 3 тысячи.