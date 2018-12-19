Путин одобрил проект Военной доктрины Союзного государства

Президент РФ Владимир Путин распорядился одобрить представленный правительством России проект Военной доктрины Союзного государства. Соответствующий документ опубликован 19 декабря на официальном портале правовой информации.

"Считать целесообразным утвердить Военную доктрину Союзного государства постановлением Высшего Государственного Совета Союзного государства", – говорится также в распоряжении.

Что представляет собой сам проект, остаётся загадкой.

8 декабря 1999 года в Москве состоялось подписание Договора о создании Союзного государства и была принята Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений Договора о создании Союзного государства. 26 января 2000 года, после ратификации договора парламентами двух стран, он вступил в силу. Россия и Белоруссия в том числе имеют общую оборону.