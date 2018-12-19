Мутко и футбол. Лайк ит'с овер

Виталий Мутко официально покинул пост президента Российского футбольного союза. «Фонтанка» рассказывает, чем он запомнится потомкам, и разбирается в том, кто теперь поведет отечественный футбол в светлое будущее.

Виталий Мутко//Петр Кассин/Коммерсантъ

Слухи об этом ходили давно, но мало кто в них верил. Непотопляемость Виталия Леонтьевича, который с 1992-го по 1996 год проработал в Смольном бок о бок с Владимиром Путиным, вошла в легенды. Даже когда ФИФА настояла из-за допинговых скандалов, тянувшихся шлейфом за фамилией Мутко, на приостановке деятельности на посту главы РФС, негласно автор бессмертного «лет ми спик фром май харт» продолжал управлять российским футболом.

Впервые Мутко возглавил РФС в 2005 году. За него проголосовали 96 из 99 членов исполкома. Одним из ключевых решений в этот период стало введение лимита на легионеров, об эффективности которого спорят до сих пор. Из-за лимита зарплаты российских игроков взлетели до небес. Миллионы долларов стало возможным получать, сидя на скамейке запасных, лишь бы был соответствующий паспорт. При этом суперталантов не стало больше, чем в «безлимитном» поколении Аршавина – Кержакова, но Мутко всегда яростно защищал свою идею.

«Все критикуют лимит на легионеров, но считаю его одной из причин успеха армейской молодежи. Конечно, это не панацея, но благодаря ему произошел разворот в сторону российских игроков. В Германии и Испании после провалов сборной благодаря такому ограничению восстанавливали систему подготовки доморощенных игроков и поддерживали тренеров. И наши топ-клубы ЦСКА, "Спартак", "Зенит" вместо приобретения дорогостоящих игроков порой ставят в состав молодежь», – в очередной раз говорил Виталий Леонтьевич в апреле 2018 года.

За другое его решение экс-президента РФС будут хвалить еще долго: в 2006 году был назначен Гус Хиддинк, первый иностранный тренер сборной России. Под руководством голландского специалиста на Евро-2008 сумело раскрыться пока что самое талантливое поколение в истории российского футбола. Изначально к Хиддинку тоже относились неоднозначно, но Мутко ни разу не поставил под сомнение выбор голландца.

«Что бы мы сейчас ни говорили о Хиддинке, у него есть за спиной результат. Этот результат осязаем, он достигнут им. Его предыдущая работа дает нам основания говорить о том, что мы не ошиблись. Как у нас сложится в России, как пойдет дальше — это мы посмотрим. Надо просто сейчас поддерживать свою команду, помогать тренеру, создавать ему благоприятные условия, что мы и делаем. В любом случае это наша команда. Проще их сразу обвинить и оскорбить, но сейчас у нас есть шансы», – защищал Мутко Хиддинка в октябре 2006-го, когда сборная в трех матчах добыла всего одну победу – над совсем слабой Эстонией.

К 2010 году Мутко совмещал два главных спортивных поста в стране: руководил профильным министерством и продолжал возглавлять РФС. Из футбольного союза пришлось уйти только после указа президента Дмитрия Медведева, запретившего чиновникам возглавлять спортивные федерации. При этом Виталий Леонтьевич продолжал активно влиять на деятельность РФС. По его протекции на пост главного тренера сборной России в 2012 году назначили Фабио Капелло. В 2014-м он же согласовал скандальное продление контракта с итальянским специалистом до окончания выступления на ЧМ-2014, которое обернулся провалом. Разрыв нового контракта с Капелло обошелся в рекордные 15 млн евро. Это не помешало Мутко триумфально вернуться на пост президента РФС в 2015 году.

«С учетом ситуации, сложившейся в российском футболе, и понимая важность подготовки команды России к чемпионату мира, премьер-министр разрешил министру спорта принять участие в выборах главы РФС», — комментировала это решение пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова.

На этот раз продержался на двух постах Мутко недолго. Незадолго до Олимпиады-2016 разразился допинговый скандал, из-за которого к участию в Играх не допустили российских легкоатлетов и штангистов. Имя президента РФС так или иначе мелькало во всех разоблачениях и отчетах иностранных организаций о массовых нарушениях антидопинговых правил в России.

«Виталий Мутко был в курсе всех манипуляций с допинг-пробами. Министр спорта Мутко напрямую влиял на подмену допинг-проб», – напрямую заявил в октябре 2016-го глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен.

В результате Мутко был пожизненно дисквалифицирован Международным олимпийским комитетом, а внутри России его спешно отправили в отставку с поста министра спорта, правда, тут же назначили вице-премьером. Параллельно Виталий Леонтьевич продолжил находиться у руля отечественного футбола и заниматься подготовкой к проведению домашнего чемпионата мира. Но руководство Международной федерации футбола (ФИФА) на фоне собственных коррупционных скандалов также не хотело, чтобы проведение ЧМ-2018 ассоциировалось со скандальным чиновником. В результате в декабре 2017-го Мутко приостановил деятельность на посту главы РФС.

Однако уже после проведения мундиаля Путин персонально поблагодарил Мутко за подготовку к нему. Что непотопляемый чиновник продолжает негласно руководить российским футболом, тоже ни для кого не было секретом. И только сегодня эта история, кажется, подошла к концу. На заседание исполкома РФС 19 декабря Виталий Мутко даже не приехал.

«Спасибо болельщикам, которые искренне переживают за футбол, спасибо журналистам. Футбол знает, куда двигаться, и это самое главное. Я желаю всем удачи», – сказал Мутко.

Как уже писала «Фонтанка», спешка связана с тем, что ФИФА и УЕФА перестала устраивать ситуация, когда у РФС нет официального руководителя, с которым можно было бы полноценно работать в преддверии чемпионата Европы-2020. Новый президент РФС должен быть избран 22 февраля на конгрессе РФС. Последняя дата подачи документов для кандидатов — 13 января. Назначенный исполняющим обязанности президента РФС Сергей Прядкин уже заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру. Пока не дал четкого ответа генеральный директор РФС Александр Алаев.

Еще недавно фигурировали три основных кандидата — вице-президент «Лукойла» и владелец «Спартака» Леонид Федун, гендиректор «Газпром нефти» и председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков, а также депутат Госдумы Игорь Лебедев. В последнее время самые разные инсайдеры говорят о Дюкове как о наиболее вероятном кандидате. Сам гендиректор «Газпром нефти», который принимал участие в сегодняшнем исполкоме РФС, не стал комментировать «Фонтанке» эту информацию.

В случае если чаша склонится в его сторону, Дюков придет в РФС со своей командой менеджеров во главе с бывшим генеральным директором «Зенита» Максимом Митрофановым, говорят источники «Фонтанки». Митрофанов эту информацию пока тоже никак не комментирует. Не случайно возможны и разговоры об отставке из «Локомотива» Ильи Геркуса, который, как считается, тоже в хороших отношениях с Александром Дюковым.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»