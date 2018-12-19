Аэрофлот зарегистрировал породную группу своих служебных собак и провел их презентацию

фото предоставлено компанией "Аэрофлот"

Аэрофлот зарегистрировал породную группу «шалайка» в системе Российской кинологической федерации (РКФ) и провел ее презентацию.

Мероприятие для пассажиров и представителей СМИ состоялось в Терминале «B» аэропорта Шереметьево.

Советник заместителя генерального директора – директора департамента управления авиационной безопасностью Аэрофлота Азат Зарипов и заместитель генерального директора компании «Шереметьево Безопасность» Александр Шалов рассказали о применении служебных собак шалаек для обеспечения авиационной безопасности на борту самолета и территории аэропорта, а также об уникальных свойствах породной группы.

Шалайки представляют собой межвидовой гибрид ненецкой оленегонной лайки и европейского подвида шакала. Породная группа «шалайка» составляет основу собственной кинологической службы Аэрофлота. Эти собаки с 2001 года участвуют в обеспечении авиационной безопасности на борту самолетов, в аэропорту и на прилегающих к нему территориях. На сегодняшний день в отделе кинологического мониторинга департамента управления авиационной безопасностью работают 29 человек и 50 служебных собак. Животные ежедневно участвуют в обходах, направленных на обнаружение запрещенных предметов – главным образом взрывных устройств и взрывчатых веществ. Благодаря уникально тонкому обонянию шалайки способны различать до полумиллиона запахов. При этом они мобильны, легко обучаемы и дружелюбны к человеку, что особенно важно при работе в многолюдном аэропорту.

фото предоставлено компанией "Аэрофлот"

Создателем породной группы является Клим Тимофеевич Сулимов - известный российский биолог, кинолог и специалист по одорологии. Он начал эксперименты по выведению гибрида шакала и лайки в середине 70-х годов прошлого века. Шалаек иногда неофициально называют собаками Сулимова – по имени их создателя.

Кинологическая служба авиакомпании регулярно удостаивается высоких оценок. В начале декабря 2018 года проект «Аэрофлот. Собака Сулимова» получил премию «Время инноваций» в категории «Биотехнологии и генная инженерия». В истории награды это первый случай, когда в области биотехнологий победила транспортно-сервисная компания, а не специализированный научный институт.