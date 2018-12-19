ОПЕК обещает рост стоимости нефти на фоне стремительного падения цен

Снижение цены на нефть до 57 долларов за баррель связано со «спекулятивными процессами», но ситуация скоро нормализуется, заверил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

«Сейчас нефть находится под действием многих нефундаментальных факторов и процессов, например, разрешения на экспорт нефти Ирана, торговых конфликтов между США и Китаем», – цитирует 19 декабря аль-Фалеха Reuters.

По словам чиновника, необходимо следить за базовыми показателями при планировании цены на нефть, а не уделять внимание «спекулятивным процессам». «Мы в ОПЕК+ не принимаем происходящее близко к сердцу», – заверил саудовский министр, отметив, что ситуация на рынке стабилизируется уже в 2019 году.

Халед аль-Фалех подчеркнул, что в последнее время уже наблюдается снижение добычи топлива, что потенциально приведет к росту цен.

Котировки на «черное золото» идут на спад третью торговую сессию подряд, а 18 декабря цена на нефть марки Brent впервые за год опустилась ниже 57 долларов за баррель. По данным на 16.10 по московскому времени, за Brent дают уже 56,6 доллара за баррель. Аналитики сходятся во мнении, что снижение стоимости нефти связано с опасениями рынка в связи с возможным переизбытком предложения сырья, вызванного увеличением запасов и ростом производства в США. При этом ОПЕК сокращает добычу, чтобы нормализовать ситуацию. 7 декабря была достигнута договоренность участников Организации стран – экспортёров нефти. Совокупно они согласились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки. Россия в рамках этой сделки снизит уровень добычи на 228 тысяч баррелей в сутки.