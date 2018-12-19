Кино на лобовом стекле: Hyundai показал интерьер беспилотников будущего

Компания Hyundai Mobis, выпускающая автомобильные компоненты и системы, представит на международной выставке потребительской электроники CES-2019, которая пройдет в январе в Лас-Вегасе, концепт интерьера для беспилотных автомобилей. В числе новых разработок – цифровое лобовое (ветровое) стекло и технология распознавания эмоций.

Как сообщает Carscoops, концепт интерьера разработан для беспилотников четвёртого и пятого уровня автономности, то есть не требующих внимания водителя во время движения. Он оснащен технологией отображения картинки на лобовом стекле. В режиме ручного вождения оно прозрачное, но в автономном режиме превращается в большой экран, на котором можно показывать информацию о поездке или транслировать фильмы. Или его просто можно затемнить при необходимости.

Управлять системой можно при помощи технологии виртуального прикосновения. Она аналогична системе управления жестами, внедренной BMW: выбирать фильмы или, например, регулировать громкость можно, делая определенные жесты в воздухе.

Еще одна особенность концепта – технология распознавания эмоций. При помощи камеры система способна определить настроение находящегося в автомобиле человека и изменить окружение в салоне в соответствии с ним. Кроме того, система сможет передать эту информацию находящимся рядом транспортным средствам, чтобы «избежать потенциальных аварий из-за отвлекшегося водителя».