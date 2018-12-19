Полтавченко официально стал судостроителем

Экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко вошёл в совет директоров Объединенной судостроительной корпорации.

Как стало известно в среду, ещё 17 декабря бывший градоначальник вошёл в состав совета, а 18 декабря изменения об этом были внесены в список аффилированных лиц ОСК. Об этом говорится в сообщении компании на портале раскрытия корпоративной информации. «Лицо является членом Совета директоров акционерного общества», – говорится напротив его фамилии в списке. При этом согласия на раскрытие данных о месте жительства Полтавченко не дал.

В ближайшее время вновь избранный совет директоров должен собраться, чтобы избрать председателя. Напомним, что президент Владимир Путин 3 октября предлагал Георгию Полтавченко возглавить ОСК именно в формате председателя совета директоров.