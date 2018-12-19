Еврокомиссия уличила Киев в нарушении безвизового режима. Но дала шанс исправиться

Множество нарушений соглашения о безвизовом режиме Украиной нашла Еврокомиссия. Пока Киев наказывать не будут, но от него ждут выполнения поставленных условий.

О претензиях к Украине говорится в опубликованном 19 декабря ежегодном отчете ЕК по выполнению соглашений о безвизовом режиме со странами Западных Балкан и программы Восточного партнерства. Еврокомиссия констатирует: Киеву только предстоит выполнить критерии для либерализации визового режима.

«Многие требования предыдущего [мартовского] отчета остаются не выполнены, для чего Украине необходимо принять немедленные действия, которые также необходимы для выполнения обязательств в сфере борьбы с коррупцией и нелегальной миграцией», – говорится в отчете.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом вступил в силу 11 июня 2018 года. Согласно соглашению, достигнутому между Киевом и Брюсселем, граждане страны могут находиться в странах – участницах Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. Разрешения на работу и учебу в Евросоюзе украинцы не получили.

Безвиз не работает с Великобританией, Ирландией, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией.