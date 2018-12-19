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Технологии
19.12.2018 16:07
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SpaceX вновь перенесла старт ракеты-носителя Falcon 9 с военным спутником

Компания SpaceX 19 декабря в очередной раз перенесла пуск ракеты-носителя Falcon 9, на борту которого находится первый из серии навигационных спутников GPS третьего поколения ВВС США.

"Отменяем запланированную на сегодня попытку запуска спутника GPS III SV01 для того, чтобы провести дополнительную проверку датчиков первой ступени. Мы сообщим о новой дате запуска после завершения проверки", – отметила компания в Twitter.

 

 

Пуск ракеты планировалось осуществить 18 декабря, однако его пришлось отложить на сутки из-за проблем, которые, как сообщала компания, "возникли на Земле". Сегодня у космической компании миллиардера Илона Маска нашлись другие причины для его переноса.

Как утверждают конструкторы новых спутников, они будут не только более помехоустойчивыми, но и обеспечат повышенную точность определения местоположения. Для гражданских GPS-приемников погрешность составит примерно 1 – 3 м при хорошей видимости (в настоящее время – 3 – 10 м), для военных – еще меньше.

США намереваются вывести в общей сложности 32 аппарата GPS III: первые десять – в 2018 – 2023 годах, остальные – в 2026 – 2034 годах. Каждый из первых 10 аппаратов обойдется Пентагону, по оценкам экспертов, в $577 млн.

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