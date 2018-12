SpaceX вновь перенесла старт ракеты-носителя Falcon 9 с военным спутником

Компания SpaceX 19 декабря в очередной раз перенесла пуск ракеты-носителя Falcon 9, на борту которого находится первый из серии навигационных спутников GPS третьего поколения ВВС США.

"Отменяем запланированную на сегодня попытку запуска спутника GPS III SV01 для того, чтобы провести дополнительную проверку датчиков первой ступени. Мы сообщим о новой дате запуска после завершения проверки", – отметила компания в Twitter.

Standing down from today’s launch attempt of GPS III SV01 to further evaluate out of family reading on first stage sensors; will confirm a new launch date once complete.