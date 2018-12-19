Из газовых плит жителей многоэтажки на Кубинской потекла вода. Газа их лишил деятельный сосед

Пятиэтажный дом в Московском районе Петербурга остался без газа из-за попытки одного из жильцов самостоятельно подключить водонагреватель. Результатом самодеятельности стал затопленный газопровод.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, вода из конфорок плит в квартирах на Кубинской улице, 50, полилась около восьми вечера 18 декабря. Вернувшиеся с работы люди оказались лишены как возможности приготовить ужин, так и принять душ. Газа в пятиэтажке ждут со вчерашнего дня.

«При несанкционированном подключении водонагревателя в одной из квартир оказались перепутаны «вход» газовой трубы и водопровода, и внутридомовые газопроводы затопило», – объяснили нашему корреспонденту в пресс-службе «ПетербургГаза».

Удалять жидкость из систем газоснабжения сотрудники организации начали накануне. На время устранения последствий подачу газа вынужденно приостановили во всех ста квартирах. Срок восстановления зависит от того, насколько быстро перед включением будет проверено оборудование. Для этого необходимо обеспечить работникам доступ в каждую квартиру.

«Расходы по восстановлению газоснабжения, нарушенного из-за самовольного монтажа оборудования, по закону возмещает собственник того помещения, где это оборудование установлено», – заявили в пресс-службе.

Квартиру нарушителя, переоценившего свои навыки ремонта, уже вычислили. Её отключили с использованием специальной заглушки.