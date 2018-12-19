На крупнейшей в Финляндии братской могиле советских военнопленных установили стенды с именами погибших

В муниципалитете Пиексямяки на юге Финляндии активисты установили стенды с именами 2797 советских военнопленных, которые погибли в лагере и были захоронены в братской могиле в период 1941 – 1944 годов. Об этом сообщили 19 декабря в Посольстве РФ в Хельсинки.

Работу по сохранению памяти выполнили члены автономной некоммерческой организации «Эпоха просвещения» и Военный музей Карельского перешейка на средства президентского гранта, выделенного на уход и благоустройство могил советских военнослужащих, погибших в годы Второй мировой войны.

Как рассказал «Фонтанке» директор Военного музея Карельского перешейка, историк Баир Иринчеев, финны передали списки с именами погибших военнопленных ещё в 1950-е годы, но исследователям пришлось долго выверять их, поскольку некоторые записи дублировали друг друга или были неверными, при этом фамилии, записанные латиницей, порой менялись до неузнаваемости.

«Самая высокая смертность в лагере Наараярви (Пиексямяки) была зимой 1941/42 года. В первую зиму их не считали нужным кормить и оказывать медицинскую помощь. К тому же многие попали в плен летом 1941 года, были без ватников, тёплой одежды. Люди умирали от голода, холода и инфекционных болезней», – поясняет Баир Иринчеев.

С 1941 по 1944 год в финских лагерях находилось около 64 000 советских военнопленных. Из них умер почти каждый третий – по данным Национального архива Финляндии, число погибших составило 19 750 человек.

Работа по выявлению мест захоронений и восстановлению имен погибших советских солдат, поддержание и благоустройство захоронений осуществляются на постоянной основе в соответствии с российско-финляндским соглашением 1992 года.

«Таких братских могил около 100, они разбросаны по всей стране, и для ухода за ними нужны добровольцы. В аппарате военного атташе – 4 человека. Они физически не могут справиться», – говорит историк.

Список захороненных в братской могиле в Наараярви