Депутаты запретили контактные зоопарки, отстрел бездомных животных и корриду в России

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект «Об ответственном обращении с животными». Он устанавливает правила выгула собак, запрещает отстрел и определяет перечень животных, которых можно содержать в квартирах.

В окончательном чтении депутаты одобрили текст закона 19 декабря. Его проект был внесен в ГД еще в 2010 году. Документ состоит из шести глав, вводит нормы содержания домашних, служебных, используемых в культурно-зрелищных мероприятиях животных. Депутаты запрещают бои, в том числе корриду, пропаганду жестокого обращения, содержание в квартирах диких зверей, контактные зоопарки в торговых центрах и содержание животных в местах общепита. Также теперь будет нельзя выбрасывать надоевших питомцев на улицу.

В законе также прописаны правила выгула питомцев, вопросы создания и работы приютов. Для того, чтобы усыпить больного зверя, будет необходимо ветеринарное заключение о неизлечимом заболевании или о несовместимой с жизнью травме.

Документ предусматривает создание перечня потенциально опасных собак и животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях.

Текст закона устанавливает дисциплинарную, административную, уголовную и гражданско-правовую ответственность за нарушение установленных в нем требований.

На разработку подзаконных актов правительству дается 180 дней.